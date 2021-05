Linz (www.aktiencheck.de) - Chinas BIP-Wachstum war im ersten Quartal mit 18,3% rekordverdächtig, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In Form einer V-förmigen-Erholung habe die Wirtschaft in etwa auf das Vorkrisenniveau zurückkehren können. Dennoch sei der hohe Wert aus Q1 auf Basiseffekte zurückzuführen, welche in den nächsten Quartalen schwinden würden. Ein genauerer Blick auf die Daten lasse bereits jetzt eine abnehmende Wachstumsdynamik erkennen - das saisonbereinigte Quartalswachstum sei mit 0,6% nämlich deutlich unter den Erwartungen geblieben. Ebenso würden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion hinter den Erwartungen herhinken. Um die Verschuldungsquote und die Vermögenswerte-Inflation einzudämmen, seien staatliche Maßnahmen zur Mäßigung des Kreditwachstums aufgenommen worden. Diese dürften dem Wachstumsausblick wenig zuträglich sein - das Risiko für Kreditausfälle dürfte steigen. Vor dem Hintergrund des jüngsten Covid-Ausbruchs in vielen asiatischen Ländern sollten Reisebeschränkungen noch länger bestehen bleiben. Darüber hinaus würden die schwelenden geopolitischen Konflikte Chinas ein allgegenwärtiges Risiko darstellen. Währungsrisiken sollten nach Möglichkeit abgesichert werden. (19.05.2021/ac/a/m)



