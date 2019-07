Der PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe sei erneut unter die Grenze von 50 Punkten gefallen und liege aktuell bei 49,4. Die Regierung stemme sich mit expansiven Maßnahmen gegen eine Eintrübung und dürfte dafür auch Spielraum haben, um mögliche Nachfrageausfälle durch (schuldenfinanzierte) Ausgabenprogramme bzw. eine dirigistische Kreditvergabepolitik und/oder eine lockerere Geldpolitik zu kompensieren. Dies gehe zwar zu Lasten der langfristigen Finanzmarktstabilität des Landes, dürfte aber zunächst in Kauf genommen werden. An ihren Wachstumsprognosen (Verlangsamung auf einem hohen Niveau bzw. BIP-Wachstum 2019: 6,2%; 2020: 5,6%) würden die Analysten vor diesem Hintergrund festhalten.



Zuletzt habe der chinesische Notenbankgouverneur angedeutet, dass der Yuan durchaus auch über 7 US-Dollar steigen könne (also stärker abwerten könne, als dies gemeinhin erwartet werde). Implizit könne man dies als Drohung verstehen, im Fall einer Eskalation des Handelskrieges den Yuan stärker abwerten zu lassen.



Die Preise für Wohnimmobilien hätten weiter zugelegt, was ein positives Signal für die Bauwirtschaft sei. (Ausblick Juli 2019) (03.07.2019/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - In China wird sich die Verlangsamung des Wachstums, die in den vergangenen Jahren zu beobachten war, vermutlich fortsetzen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Analysten würden mit einem BIP-Zuwachs von 6,2% in diesem und von 5,6% im kommenden Jahr (2018: 6,6%) rechnen. Im Zuge des Handelskonfliktes mit den USA seien über 250 Mrd. US-Dollar an Importen aus China mit einem Zollsatz von 25% belegt worden. Ende Juni hätten die USA beim G20-Gipfel angekündigt, die restlichen rund 300 Mrd. US-Dollar an Importen aus China zunächst nicht mit einem Zoll von 25% zu belegen. Die Handelsgespräche mit China würden stattdessen wieder aufgenommen. Allerdings bestehe die Unsicherheit fort, ob sich die beiden Parteien würden einigen können. Chinas Ausfuhren in die USA würden 3,6% des chinesischen BIP ausmachen. Sollten die Exporte in die USA um 30% einbrechen, koste das in dieser sehr vereinfachten Rechnung 1,1% des BIP.