Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter chinesischen Unternehmen hellt sich nach dem Einbruch im Februar weiter auf, so die Analysten der Nord LB.



Die CFLP Unternehmensumfragen für den verarbeitenden Sektor bei 51,5 Punkten und für den Dienstleitungssektor bei 55,9 Punkten würden mittlerweile den siebten Monat in Folge im Expansionsbereich von über 50 Punkten notieren. Die Zahlen würden Hoffnung machen, dass die Coronakrise wirtschaftlich überwunden werden könne. Fiskalpolitische Maßnahmen und eine erhöhte Auslandsnachfrage werde Chinas Wirtschaft weiter stützen. Ein halbes Jahr nach dem Höhepunkt der Katastrophe in China dürfte das Land das Vorkrisenniveau fast schon wieder erreicht haben. Im dritten Quartal würden die Analysten mit einem BIP-Wachstum von immerhin erneut 7% Q/Q rechnen. China tauche damit als erstes großes Land aus der Krise auf. (30.09.2020/ac/a/m)



