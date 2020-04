Dagegen sei es beim CFLP Dienstleistungsindex im April zu einer leichten Aufhellung auf 53,2 Punkte gekommen. Es sei erkennbar, dass die chinesische Binnenwirtschaft in Form der Dienstleistungen doch schneller als erwartet wieder an Fahrt aufzunehmen scheine, wohingegen die Industrie durch den schwächelnden Export noch nicht ganz so schnell wieder an Boden gewinne.



Einen Hauch von Zuversicht könnten daraus auch für die zu erwartenden Entwicklungen in Europa und Nordamerika abgeleitet werden. Immerhin könne nach der Krise eine Verbesserung folgen. Zudem sollte angemerkt werden, dass in den Vorjahren die Umfragewerte in China von knapp über 50 Punkten mit einem BIP-Wachstum von 6% einhergegangen seien! Andererseits würden die heutigen Daten aber auch anzeigen, dass in China nach einer Bodenbildung im März nun im April immer noch keine richtig neue Dynamik aufkommen wolle. China spüre auch drei Monate nach dem Hochpunkt der dortigen Katastrophe die Auswirkungen - wenngleich mittlerweile weniger! Die Analysten der NORD LB würden für das zweite Quartal immerhin wieder mit einem deutlichen BIP-Wachstum rechnen.



Das Reich der Mitte müsse sich nun vor allem Sorgen um seine Kunden und Abnehmer machen, die derzeit unter der Ausbreitung des Virus leiden würden. Das dokumentiere die Komponente der Exportaufträge recht deutlich. Zudem bestehe die Problematik, dass in den chinesischen Betrieben zwar die Arbeit wiederaufgenommen worden sei, aber nur ein gewisser Teil der Beschäftigten zurückzukehren scheine. Die Produktion bleibe relativ niedrig und deutlich unter Vorkrisenniveau. Es werde auch abzuwarten sein, inwieweit es gelinge, die Lieferketten wiederzubeleben.



Fazit: Die chinesischen Stimmungsumfragen seien im April zweigeteilt ausgefallen: Während die beiden Einkaufsmanagerindices für den verarbeitenden Sektor leicht nachgegeben hätten und nun um die Marke von 50 Punkten notieren würden, habe der CFLP PMI für den Dienstleistungssektor nochmals auf 53,2 Punkte angezogen. Diese Entwicklungen würden erkennen lassen, dass die chinesische Binnenwirtschaft in Form der Dienstleistungen offenbar doch schneller als befürchtet wieder an Fahrt aufzunehmen scheine, wohingegen die Industrie durch den schwächelnden Export noch nicht ganz so schnell wieder an Boden gewinnen würden. Wie man es auch drehe und wende: China spüre als "Vorreiterland" für Europa und Nordamerika auch knapp drei Monate nach dem Höhepunkt der dortigen Katastrophe die Auswirkungen der Krise - wenngleich diese abnehmen würden. Den jetzt vom Virus besonders betroffenen Regionen Europa und Nordamerika stehe damit wohl eine (mindestens) ähnliche lange Leidenszeit noch bevor. (30.04.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In der Nacht wurden wichtige Stimmungsumfragen aus China für den Monat April vorgelegt, so die Analysten der NORD LB.Für die internationalen Finanzmärkte seien die Einschätzungen der chinesischen Unternehmen zur Lage im Reich der Mitte natürlich von besonderem Interesse - könnten daraus doch Hinweise abgeleitet werden, wie lange eine wirtschaftliche Krise in Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus und der Anordnung drastischer Gegenmaßnahmen noch anhalten könne. China gelte diesbezüglich schließlich als "Vorreiter" sowohl für die Krankheit- als auch Wirtschaftsverläufe in Europa und Nordamerika, so dass ein Blick nach Fernost durchaus zusätzliche wertvolle Erkenntnisse liefern könne.