Die USA veröffentlichten in der abgelaufenen Woche die Liste jener chinesischen Importe, auf die gemäß Art. 301 ein Zoll von 25% eingehoben werden soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Da es keinen festgesetzten Zeitplan für die Umsetzung gebe, dürften von Seiten Chinas die Türen für Gespräche mit den USA ebenfalls offenstehen. Nach den jüngsten Androhungen durch D. Trump, weitere Maßnahmen gegen China im Ausmaß von USD 100 Mrd. einzuführen, und auf die schärferen Töne Chinas Zug um Zug mit vergeltenden Maßnahmen zu reagieren, habe sich der Handelskonflikt aber zuletzt noch weiter aufgeschaukelt. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der bisher angekündigten Maßnahmen würden sich in Grenzen halten.Die Stimmungsindikatoren hätten sich im letzten Monat allerdings deutlich eingetrübt. So sei neben anderen auch der chinesische Caixin PMI im März auf 51,0 Punkten (51,6 im Feb.) abgerutscht. Im Marktfokus würden datenseitig kommende Woche die Außenhandelszahlen und Inflationsdaten für März stehen. Sowohl das Exportwachstum als auch der Handelsbilanzüberschuss dürften deutlich nachgegeben haben. Die Steigerungsrate der Verbraucherpreise könnte vom Hoch im Februar zurückgewichen sein.