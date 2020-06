Welche Auswirkungen habe das vorgeschlagene Nationale Sicherheitsgesetz auf Hongkong und China?



Das Nationale Sicherheitsgesetz ermögliche eine Ausweitung der politischen Kontrolle Chinas in Hongkong. Es sei möglich, dass die Verschärfung des sozialen und politischen Klimas in Hongkong im Laufe der Zeit zu einer Abwanderung der Hongkonger Bürger und Einwohner führen könnte. Da es sich hierbei eher um einen langsam voranschreitenden Prozess handle, sei es unwahrscheinlich, dass damit verbundene Kapitalabflüsse unmittelbar erfolgen würden.



Im Gegenteil: Die Kapitalströme aus China in den Markt von Hongkong hätten zuletzt zugenommen. Die wirtschaftliche Integration Hongkongs mit China werde sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich weiter festigen, da die Unternehmen des Festlandes an der Hongkonger Börse noch stärker vertreten sein würden, der Zustrom von Talenten aus dem Festland anhalte und die Wahrscheinlichkeit steige, dass immer mehr chinesische Unternehmen eine größere Rolle im Unternehmenssektor Hongkongs übernehmen würden.



Hongkong sei seit langem ein internationales Finanzzentrum und ein Ort, an dem sich chinesische Unternehmen Kapital beschaffen würden. Diese Rolle werde sich vermutlich nicht ändern, solange Hongkong weiterhin in der Lage sei, Transaktionen/Handel in US-Dollar abzuwickeln und abzurechnen. Es liege im Interesse Chinas, dass Hongkong diese Rolle beibehalte, da Chinas Kapitalbilanz noch immer geschlossen sei und Shanghai oder Shenzhen Hongkong als Chinas Finanzzentrum derzeit nicht ersetzen könnten. Ein extremes Szenario wäre der Fall, dass die US-Notenbank den US-Dollar-Zahlungsverkehr mit einigen Banken in Hongkong oder mit der Hongkonger Währungsbehörde (HKMA) stoppen würde. Dies würde bedeuten, dass die Kopplung von Hongkong- und US-Dollar schwer beizubehalten sein könnte. Sollte Hongkong solchen Sanktionen seitens der USA ausgesetzt sein, würde seine Funktion als globales Finanzzentrum wahrscheinlich abnehmen.



Wie verlaufe die Erholung in China?



Die Erholung Chinas, die sich in den Indikatoren zum Verarbeitenden Gewerbe im Anschluss an den Lockdown widerspiegle, scheine stetig zu verlaufen, da Fabriken die während des Lockdowns versäumten Aufträge nachgeholt hätten. Die Konsumtätigkeit, insbesondere im Dienstleistungsbereich, liege jedoch nach wie vor unter dem Niveau des Jahres 2019. Dies sei zu weiten Teilen auf die Notwendigkeit einer räumlichen Distanzierung und die Angst vor Infektionen zurückzuführen, aber auch auf das schwächere makroökonomische Umfeld und die niedrigeren Einkommenserwartungen der chinesischen Verbraucher.



Der Immobiliensektor habe sich bislang im Hinblick auf den Verkauf von Eigenheimen und die Investitionen von Bauträgern gut behauptet. Die Investitionen in die Infrastruktur seien im ersten Quartal 2020 aufgrund der weitläufigen Schließungen zurückgegangen. Vor Ort gebe es nun Anzeichen auf einen starken Aufschwung bei den Verkaufszahlen für Zement, Baumaschinen und schwere Nutzfahrzeuge. Eine Belebung der Infrastrukturaktivitäten werde in der zweiten Jahreshälfte erwartet, nachdem zwei Jahre lang ein niedriges einstelliges Wachstum zu verzeichnen gewesen sei. Finanziert würden diese Aktivitäten durch Mittel, die über zweckgebundene Kommunalanleihen und die speziellen COVID-19-Schatzanleihen der Zentralregierung aufgebracht würden.



Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und den USA im Nachgang von COVID-19 habe dazu geführt, dass China anfänglich als strategischer Rivale, inzwischen aber fast als Feind betrachtet werde. Derzeit sehe es so aus, als würde China aufgrund der geringeren Inlandsnachfrage die Anforderungen des Phase 1-Handelsabkommens in Bezug auf die Importmengen aus den USA nicht erfüllen. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass dies zu eskalierenden Zöllen führen werde, da sich in einer Phase globaler Wirtschaftsschwäche keine der beiden Seiten solche Schritte leisten könne. In jüngster Zeit habe China seine Käufe von Agrarprodukten aus den USA verstärkt und setze damit seine Bemühungen um eine Öffnung seiner Märkte fort.



Chinesische Firmen und multinationale Konzerne würden ihre Lieferketten vermutlich weiter diversifizieren, indem sie zusätzlich zu ihren lokalen Fabriken zur Deckung der Inlandsnachfrage Produktionsstätten außerhalb Chinas errichten würden. Dieser Prozess sei bereits im niederwertigen Verarbeitenden Gewerbe zu beobachten. Im Nachgang von COVID-19 würden jedoch sicherlich zahlreiche Unternehmen die Folgen einer Konzentration der Fertigung an einem Standort einer neuerlichen Prüfung unterziehen.



China müsse seine höherwertigere Fertigung (wo das Land weiterhin wettbewerbsfähig sei) ausbauen und ausländischen Dienstleistern weiterhin Marktzugang gewähren. Im Anschluss an COVID-19 sei es China schneller als vielen anderen Ländern weltweit gelungen, seine Wirtschaft wieder anlaufen zu lassen und eine Belebung der Industrie- und Fertigungstätigkeit zu erzielen. Trotz der Besorgnis über die Konzentration der Lieferketten würden viele multinationale Konzerne anerkennen, dass China einen Vorteil genieße, da es eine vollständige Lieferkette anbieten könne. Zudem mangele es derzeit an starken, tragfähigen Alternativen.



Wie hätten sich chinesische Aktien im bisherigen Jahresverlauf entwickelt?



Der Offshore-Markt (MSCI China Index) und der Onshore-Markt (CSI300 Index) seien seit Jahresbeginn (bis zum 15. Juni) in US-Dollar um 1,5% bzw. 3,5% gefallen. Sowohl die Offshore- als auch die Onshore-Märkte Chinas hätten die Industrieländer (mit Ausnahme der Nasdaq) und die Schwellenländer übertroffen.



Das makroökonomische Umfeld sei für China schwierig gewesen. Erstens aufgrund der COVID-19- Pandemie, der derzeitigen unvollständigen Erholung der Inlandsnachfrage und der nun schwächeren Nachfrage nach Chinas Exporten. Zweitens aufgrund des neuerlichen Aufflackerns des Technologie- und Finanzkriegs mit den USA, und drittens aufgrund des vorgeschlagenen Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong, das alles andere als hilfreich für die Beziehungen zwischen den beiden Nationen sei.



Auf der positiven Seite sei jedoch zu beachten, dass China das erste Land gewesen sei, das aus dem Lockdown herausgekommen sei und dass es im Hinblick auf sowohl Geld- als auch Fiskalpolitik einen Lockerungskurs eingeschlagen habe (auch wenn das Ausmaß im Vergleich zu einigen Industrieländern eher gering sei). Die großen chinesischen Internet-Unternehmen hätten sich zudem als belastbar erwiesen, und einige von ihnen hätten durch die Pandemie an Stärke gewonnen. Die Aktienmarktperformance sei im bisherigen Jahresverlauf weitgehend durch höhere Bewertungen getrieben worden, insbesondere bei Wachstums- und Qualitätswerten (außerhalb des Finanzsektors). Da jedoch für den weiteren Verlauf des Jahres ein schwaches makroökonomisches Umfeld erwartet werde, dürfte sich dies in weiteren Gewinnkorrekturen niederschlagen.



Viele der verbraucherorientierten Unternehmen in China seien von COVID-19 betroffen, was sowohl ihre Umsätze als auch ihre Gewinne belastet habe. Es bestünden jedoch nach wie vor Chancen, da sich viele dieser Unternehmen auf das Umfeld im Nachgang von COVID-19 einstellen, neue Wege und Vertriebskanäle für ihre Geschäfte erschließen und ihre Kosteneffizienz steigern würden. Im Infrastruktursektor könnten insbesondere Unternehmen mit Preismacht einen Bereich relativer Stärke darstellen, wenn die Nachfrage in China und im Rest der Welt unsicher bleibe. (29.06.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - May Ling Wee vom China-Aktienteam von Janus Henderson äußert sich in dieser Fragerunde zu den Einflussfaktoren auf die Erholung Chinas im Nachgang von COVID-19 und die Entwicklung des Aktienmarkts im bisherigen Jahresverlauf.Zentrale Erkenntnisse:Mit dem Wiederaufflackern von Handels-, Technologie- und nun möglicherweise auch Finanzkriegen hätten sich die Beziehungen zwischen China und den USA seit dem Ausbruch von COVID-19 verschlechtert.Das vorgeschlagene Nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong könnte eine engere wirtschaftliche Integration zwischen China und Hongkong nach sich ziehen. Die Rolle Hongkongs als Chinas Tor zu ausländischem Kapital dürfte unverändert bleiben, da dies im besten Interesse Chinas sei.Die Erholung Chinas, die sich in den Indikatoren zum Verarbeitenden Gewerbe widerspiegle, scheine stabil zu verlaufen. Der inländische Konsum hinke jedoch der Erholung im Produktionssektor hinterher, und die Auslandsnachfrage sei schwach, was die Gesamtwirtschaft vor Herausforderungen stelle.Bei verbraucherorientierten chinesischen Unternehmen bestünden nach wie vor Chancen. Die Unternehmen würden sich an und erschließen neue Kanäle und Einnahmequellen passen, während sie gleichzeitig ihre Kosteneffizienz erhöhen würden. Infrastrukturunternehmen mit Preismacht würden einen Bereich relativer Stärke darstellen, wenn die Binnennachfrage und die Nachfrage aus dem Rest der Welt unsicher bleiben würden.