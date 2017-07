Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Chinas steht gerade auf sehr breiten Beinen, so die Analysten der NORD LB.



Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal lag mit 6,9% Y/Y über den Erwartungen. Auch Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion für den Juni würden das Bild einer durch In- und Ausland gestützten Konjunktur in China unterstützen. Den Schwung scheine Peking nun ausnutzen zu wollen, das Deleveraging auszuweiten. Dies habe zwar auf die Stimmung der chinesischen Aktienmärkte geschlagen, sei aber ein notwendiger Prozess, um ein nachhaltigeres Wachstum und gesundere Strukturen zu gewährleisten. (17.07.2017/ac/a/m)





