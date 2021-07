Überraschend sei diese Tendenz in diesem Frühlingsquartal keinesfalls: Die Stimmungsumfragen von CFPL und Caixin aus dem Unternehmenssektor hätten im Verlauf der vergangenen Monate zwischenzeitlich zwar eine etwas höhere Dynamik angezeigt, seien zuletzt aber auch wieder leicht zurückgegangen. Diese Korrektur gelte insbesondere für den Dienstleistungssektor. Allerdings hätten die Umfrageergebnisse zu jeder Zeit über der Expansionsschwelle von 50 Punkten gelegen.



Positiv überraschen können hätten auch die für Juni bekannt gegeben Zahlen insbesondere zu den Einzelhandelsumsätzen (12,1% Y/Y), was zeige, dass der Binnenkonsum nach den zwischenzeitlichen Belastungen im ersten Quartal (lokale Ausbreitungen von Covid-19, eingeschränkte Mobilität zum Neujahrsfest) wieder robuster wachse. Auch die Industrieproduktion sei solide angestiegen (8,3% Y/Y).



Perspektivisch dürfte das zweite Halbjahr eher von einer marginalen Verlangsamung des Wachstumstempos geprägt sein, wenn sich der (vorher aufgestaute) Konsum verringere, die Exportdynamik nachlasse und der Anstieg der Rohstoffpreise auf die Nachfrage dämpfend auswirke. Auch sollten restriktivere Regelungen auf dem stark boomenden Immobilienmarkt im Auge behalten werden.



Die ab heute gültige von der PBoC vorgenommene Senkung des Mindestreservesatzes (RRR) auf 12,0% lasse erkennen, dass die Notenbank verstärkt die Nachhaltigkeit des Aufschwungs im Blick habe. Damit solle das Kreditwachstum stabilisiert und der Konjunktur einen Schub gegeben werden. Andererseits begrenze der aktuelle Anstieg der Produzentenpreise bei derzeit knapp unter 9% Y/Y und der zu erwartende Spillover-Gefahren auf die Verbraucherpreise - derzeit nur 1,1% Y/Y - schon die Handlungsoptionen der PBoC. Insofern dürfte die Notenbank ab jetzt in 2021 abwarten.



Fazit: China setze seine Wachstumsphase fort: Im zweiten Quartal 2021 habe das Land einen BIP-Anstieg um 1,3% Q/Q verzeichnet. Bei der Betrachtung der Jahresrate - 7,9% nach 18,3% - gelte zu bedenken, dass China nach dem Corona-bedingten Wachstumseinbruch von -9% Q/Q im ersten Quartal 2020 fünf Zuwächse in Folge (mit 10,0%, 2,8%, 3,0%, 0,4% und nun 1,3%) gefolgt seien. Die Aufholphase nach oben werde nun wieder abgelöst von einem bereits jahrelang zu beobachtenden quartalsweisen Zuwachs mit einer ziemlich konstanten Rate um die 1,5% Q/Q (entspreche einer Jahresrate von 6%). Perspektivisch dürfte das zweite Halbjahr eher von einer marginalen Verlangsamung des Wachstumstempos geprägt sein, wenn sich der (vorher aufgestaute) Konsum verringere, die Exportdynamik nachlasse und der Anstieg der Rohstoffpreise auf die Nachfrage dämpfend auswirke. Auch sollten restriktivere Regelungen auf dem stark boomenden Immobilienmarkt im Auge behalten werden. Die ab heute gültige von der PBoC vorgenommene Senkung des Mindestreservesatzes (RRR) auf 12,0% lasse erkennen, dass die Notenbank durchaus die Nachhaltigkeit des Aufschwungs nun im Blick habe. Im laufenden zweiten Halbjahr sollte sie abwarten. Ein "Soft Rising" sei das angepeilte Ziel. (15.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In der Nacht wurden die BIP-Zahlen aus China für das zweite Quartal 2021 vorgelegt, so die Analysten der NORD LB.Weltweit sei diese Veröffentlichung von besonderem Interesse, da es die ersten offiziellen BIP-Zahlen für das vergangene Quartal überhaupt global gesehen seien und zudem China als "Vorläufer" hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus gelte. Nach dem enttäuschenden Plus von 0,4% Q/Q im ersten Quartal (herunterrevidiert von 0,6%) sei es im zweiten Quartal zu einem Anstieg von 1,3 Q/Q gekommen, leicht oberhalb der Erwartungen. Beide Quartale zusammengenommen lägen also in line. Die Jahresrate sei - aufgrund von auslaufenden positiven Basiseffekten - deutlich auf 7,9% zurückgegangen. Dies sei vor allem ein Schritt hin zu einer Normalisierung. Das Land habe das Ziel eines "Soft Rising" klar im Blick!Nach dem Corona-bedingten Wachstumseinbruch von -9% Q/Q im ersten Quartal 2020 seien fünf Zuwächse in Folge (mit 10,0%, 2,8%, 3,0%, 0,4% und nun 1,3%) gefolgt. Die Aufholphase nach oben werde nun wieder abgelöst von einem bereits jahrelang zu beobachtenden quartalsweisen Zuwachs mit einer ziemlich konstanten Rate um die 1,5% Q/Q (was einer Jahresrate von etwa 6% entspreche).