Die USA hätten China schon dazu gebracht, durchaus Zugeständnisse zu machen: Die Volksrepublik habe sich durchaus auch flexibler als etwa die EU gezeigt. So habe sie die Zölle auf Automobile gesenkt, den Kauf von amerikanischen Rohstoffen und Gütern zugesichert, um das Handelsbilanzdefizit zu reduzieren, habe die Bedingungen verbessert, zu denen im Inland investiert werden könne und Besserung im Bereich der Intellectual Property Rights versprochen. Die Volksrepublik China stehe gewisser Maßen mit dem Rücken an der Wand, sie brauche den Handel mit den USA mehr als die USA den mit China. Hinzu komme, dass die aktuelle Konjunktur durch das dringend nötige Deleveraging gebremst werde.



Die letzten Forderungen der Amerikaner und die Zölle würden das Zukunftsprojekt "Made in China 2025" angreifen. China möchte in zehn High Tech Industrien die weltweite Technologieführerschaft erreichen. Dabei stehe es außer Zweifel, dass die Praktiken Pekings - wie etwa die Abschottung vor ausländischen Mitbewerbern - mehr als fragwürdig seien. Bei Subventionen und anderen staatlichen Fördermaßnahmen sei es schon etwas schwieriger. Diese seien durchaus andernorts auch Praxis. China werde seine zukünftigen Schlüsselindustrien nicht so leicht opfern. In weiteren Verhandlungen wären vielleicht noch zusätzliche Zugeständnisse möglich gewesen, aber keinesfalls das Aufgeben von "Made in China 2025".



Die Führung Chinas verfolge nun eine Tit-for-Tat Strategie. Sie werde also auf jede Aktion der USA mit 1:1 Maßnahmen antworten, ähnlich den EU und Kanada. Auf das USD 50 Mrd. Paket der USA, das ab Juli gelte, werde China mit Zöllen unter anderem auf Sojabohnen, Rindfleisch, SUV's, Kohle und Öl antworten. Auf das am 18. Juni angedrohte USD 200 Mrd. Zollpaket könne China mangels Importvolumens nicht (mehr nur) mit Zöllen, sondern auch mit anderen Beschränkungen antworten.



So könnten Reisen und Investitionen oder Beteiligungen be- oder verhindert werden. Bereits im April habe China Gedankenspiele in Bezug auf den Wechselkurs geäußert. So habe die Volksrepublik über eine CNY Abwertung nachgedacht, um die Zollwirkung zu kompensieren. Was auf den ersten Blick plausibel klinge, berge mehrere Probleme in sich. So hieße eine Abwertung, dass sich China auch auf Kosten von anderen Ländern behelfe, die es nicht begrüßen würden. Zudem hieße dies auch inflationären Druck. (Ausgabe vom 22.06.2018) (26.06.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Im März kündigten die USA unter dem Vorwand der Sicherheitspolitik die Aluminium- und Stahlzölle an, so die Analysten der Nord LB.China habe mit relativ milden Maßnahmen reagiert. Die geplanten Zölle im Volumen von USD 50 Mrd. gegen China seien Anfang April publik geworden. Die USA möchten damit einen stärkeren Schutz geistigen Eigentums erreichen. Die Zölle hätten sich in Prüfung befunden, gleichzeitig seien die Verhandlungen gelaufen. Trotz chinesischer Zugeständnisse hätten sich die Hardliner durchgesetzt und so habe der US-Präsident am 15. Juni beschlossen, dass die Zölle nun ab Juli in Kraft treten sollten. In der ersten Stufe betrage das Volumen USD 34 Mrd., mit der Option, später auf weitere USD 16 Mrd. auszuweiten.