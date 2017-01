Bereits in der Rolle als möglicher Kandidat für das Präsidentenamt habe Donald Trump China als einen wichtigen Angriffspunkt seiner Wirtschaftspolitik identifiziert. Vor allem die Rolle des "Währungsmanipulateurs" wäre demnach dem Reich der Mitte zuzuschreiben. Eine schwache Währung würde schließlich die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Exporteure erhöhen und so Arbeitsplätze in den USA kosten. Auch wenn mit dem entsprechenden formalen Votum im Jahr 2017 diesbezüglich eine wichtige Entscheidung anstehe, werde es für die chinesische Währung nicht die größte Unwägbarkeit sein. Am aktuellen Rand bereite nämlich erneut der auch nach Auffassung der Analysten anhaltende Abwertungsdruck auf den Renminbi (RMB) die größere Herausforderung dar.



Die beständigen Kapitalabflüsse hätten die Währungshüter in Peking bereits zu einschneidenden Maßnahmen gezwungen. Zu nennen seien die Ende November 2016 implementierten erhöhten Meldeanforderungen für Kreditinstitute bei grenzüberschreitenden Zahlungen, die einen Wert von USD 5 Mio. übersteigen würden. Der anhaltende Rückgang der Devisenreserven, die von ihrem Spitzenwert von beinahe USD 4.000 Mrd. im Sommer 2014 auf nunmehr USD 3.052 Mrd. abgeschmolzen seien, sei zu einem nennenswerten Anteil auf die fortlaufende Unterstützung der chinesischen Währung zurückzuführen.



Dass Peking spätestens seit der Aufnahme des RMB in den IWF Währungskorb der Sonderziehungsrechte wahrscheinlich noch stärker als zuvor auf zwei Währungspaare - also den USD in Onshore-RMB sowie den US-Dollar in Offshore-RMB -fokussieren müsse, dürfte die Lage noch einmal verschärft haben. Gleichwohl dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass die Währungshüter im Reich der Mitte noch reichlich Pulver für das Währungsmanagement trocken hätten. Dennoch sehe man für den RMB im Jahr 2017 eine spürbare Abwertung voraus. Diese sollte auch dem Entschluss geschuldet sein, den Marktkräften mehr Spielräume zu lassen.



In diesem Umfeld würden die ökonomischen und politischen Entscheidungsträger der Zentralregierung vor allem versuchen, ein als notwendig erachtetes Maß an Stabilität zu erhalten. Vor dem Hintergrund der durchaus als angespannt zu bezeichnenden Lage auf dem chinesischen Finanzmarkt werde Peking über eine expansive Fiskalpolitik versuchen, diese Stabilität zu generieren bzw. zu erhalten. Das Budgetdefizit dürfte entsprechend auch in 2017 abermals erhöht werden. Das Wachstumsziel, das traditionell erst im März verkündet werde, sollte für das neue Kalenderjahr erneut nahe bei 6,5% liegen, um die ambitionierten Vorgaben aus dem 13. Fünfjahresplan 2016-2020 zu erreichen.



Auf der bedeutenden Zentralen Ökonomischen Arbeitskonferenz hätten die wirtschaftlichen Entscheidungsträger der Kommunistischen Partei hervorgehoben, dass sie außerdem für 2017 eine "vorsichtige und neutrale Geldpolitik" anstreben und versuchen würden, einen "Ausgleich zwischen Wachstumsstabilisierung und der Kontrolle von Preisblasen" zu erreichen. Die Gefahr von Überhitzungen bestehe am aktuellen Rand insbesondere beim Immobilienmarkt und mit Blick auf Unternehmensanleihen. Die jüngsten Verschärfungen der regulatorischen Anforderungen, die die Stabilisierung des Bankensektors zum Ziel hätten, könnten als Auslöser für neue Turbulenzen dienen. So würden die Regulatoren am aktuellen Rand die so genannten Wealth Management Products (WMP) ins Visier nehmen.



Da diese Geldanlageprodukte als wichtige Fundingquelle dienen würden, könnten Banken gezwungen werden, ihre Engagements vergleichsweise kurzfristig zu reduzieren. Wie das Beispiel des chinesischen Aktienmarktes gezeigt habe, könnte dieser regulatorische Kurswechsel in der Konsequenz zu Verwerfungen an den Finanzmärkten führen. Im Fokus wäre im Jahr 2017 womöglich der Bondmarkt im Reich der Mitte.



Die kommenden zwölf Monate dürften weder für die Entscheidungsträger in Peking noch für die internationalen Finanzmärkte ein ruhiges Fahrwasser im Reich der Mitte bereithalten. Die Analysten würden zwar nach wie vor von einer robusten konjunkturellen Verfassung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ausgehen. Nach den von ihnen erwarteten 6,7% BIP-Wachstum in 2016 würden sie für das Jahr 2017 einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung von noch 6,4% projizieren. Nicht zuletzt bedingt durch die jüngsten Meldungen, dass Staatspräsident Xi Jinping auch bereit sei, für das Jahr 2017 ein Wachstum von weniger als 6,5% zu tolerieren, um mit dem globalen Umfeld und den eigenen Herausforderungen umzugehen, würden sie in dieser Prognose bekräftigen.



Neben dem Außenhandel sollte auch der abflauende Immobilienboom eine gewisse Bremswirkung entfalten. Allerdings würden mit dem konkreten Verlauf der Brexit-Verhandlungen sowie den weiteren politischen Weichenstellungen in den USA nennenswerte Unsicherheitsfaktoren schweben, von denen sich auch das Reich der Mitte nicht abkoppeln könne. Im Kern habe sich an Pekings Rhetorik in Bezug auf die ökonomischen Zielsetzungen keine große Veränderung ergeben: Schlagworte wie Reformen, mehr Markt und Stabilität seien nicht wirklich neu.



In 2017 sollte nach Erachten der Analysten insbesondere der RMB zu einer Belastungsprobe oder zumindest zu einem Lackmustest werden. Sie würden mit einer spürbaren Abwertung gegenüber dem US-Dollar rechnen und ausgehend von aktuellem Niveau bei 6,94 CNY je USD zum Jahresende 2017 einen Wechselkurs von 7,25 CNY je USD erwarten.







