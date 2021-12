Die chinesische Regierung habe sich viel vorgenommen: Sie wolle die Ausbreitung des Coronavirus schon im Keim ersticken (Null-Covid-Strategie), hoch verschuldete Immobilienentwickler abwickeln, die Klimaziele erreichen und Monopolgewinne insbesondere im Technologiebereich begrenzen. All diese Belastungsfaktoren sprächen für geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Hinzu kämen die Spätfolgen der über viele Jahre restriktiven Geburtenkontrolle, die in den kommenden Jahren zu einem Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung führen werde, sowie die Bemühungen der USA, den technologischen Aufstieg Chinas zumindest zu bremsen.



Die Analysten der DekaBank würden aber davon ausgehen, dass die Regierung BIP-Wachstumsraten von deutlich unter 5% 2022 und 2023 nicht tolerieren werde, da ihre Beschäftigungsziele sonst in Gefahr gerieten. Im Fokus der staatlichen Wachstumsstrategie dürfte zum einen der Technologiebereich stehen, der die Wirtschaft in bestimmten Bereichen von Importen unabhängiger machen und gleichzeitig Weltmarktanteile hinzugewinnen solle.



Zum anderen habe sich die Regierung zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen breiter Bevölkerungsschichten zu verbessern (gemeinsamer Wohlstand), was vor allem für Investitionen in den Gesundheits- und Bildungssektor sowie für besseren Umweltschutz spreche.



Der Chinesische Renminbi sei in den vergangenen Monaten von anhaltenden Zuflüssen in den chinesischen Kapitalmarkt gestützt worden. In den kommenden zwölf Monaten dürfte er gegenüber dem US-Dollar leicht nachgeben, wenn die US-Notenbank einen etwas restriktiveren geldpolitischen Kurs einschlage.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten der DekaBank als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (10.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die offiziellen und privaten Einkaufsmanagerindices Chinas deuteten im November in unterschiedliche Richtungen, so die Analysten der DekaBank.Es zeichne sich jedoch ab, dass neue Lockdowns auf dem privaten Verbrauch gelastet hätten, während sich die Schwerindustrie etwas erholt haben dürfte, nachdem die Erhöhung der Kohleproduktion zumindest temporär für Reduzierung der Energieengpässe gesorgt habe. Das Exportwachstum habe sich im November von 27,1% yoy auf 22,0% verlangsamt. Für die nächsten Monate würden die Analysten der DekaBank einen weiteren Rückgang der Dynamik erwarten.Der Immobilienentwickler Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) habe angekündigt, nun schnell in Restrukturierungsgespräche einsteigen zu wollen. Die Inhaber von USD-Anleihen des Konzerns müssten mit einem hohen Schuldenschnitt rechnen. Angesichts der anhaltenden Probleme am Immobilienmarkt und insgesamt weiterhin schwacher Konjunkturindikatoren habe die Regierung angekündigt, der Wirtschaft stärker unter die Arme greifen zu wollen.