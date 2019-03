Grundsätzlich sei es erfreulich, dass die Regierung durch den Weg über Steuersenkungen ihren Willen unterstreiche, der Privatwirtschaft und den Konsum zu stärken. Doch die schwache Exportentwicklung im Februar (-20,7% yoy) deute darauf hin, dass die Belastungen für die Wirtschaft größer sein könnten, als die Regierung dies bislang eingestehe. Unterdessen habe US-Präsident Trump die von ihm gesetzte Frist zur Anhebung der Strafzölle verstreichen lassen, da er gute Fortschritte in den Verhandlungen sehe. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnten auch die bestehenden Strafzölle aufgehoben werden.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte viel daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten von mindestens 6% spreche, weil ein Unterschreiten als Zeichen gewertet werden könnte, dass der Regierung die Kontrolle entgleite. Doch es werde zunehmend schwierig, die hohen Wachstumsraten und die Stabilitätsziele in Einklang zu bringen. So räume die Regierung der Sicherung der Stabilität des Finanzsystems hohe Priorität ein. Vor allem Finanzierungen über die sogenannten Schattenbanken seien erschwert worden, was sich insbesondere im Bereich von Infrastrukturinvestitionen in deutlich geringeren Wachstumsraten niederschlage.



Als weitere Wachstumsrestriktion komme die Entwicklung der Leistungsbilanz hinzu. Der einst hohe Überschuss sei aufgrund kräftiger Importe und stark steigender Auslandsreisen inzwischen aufgezehrt. Bereits 2019 drohe ein Defizit in der Leistungsbilanz. Dies würde zu einer Abhängigkeit von Kapitalimporten führen, die einen gewissen Kontrollverlust der Regierung zur Folge hätte. Die Führung dürfte daher bestrebt sein, kein hohes Leistungsbilanzdefizit entstehen zu lassen. Wenn Importe und Auslandsreisen nicht mehr in dem Tempo der vergangenen Jahre wachsen sollten, erscheine mittelfristig eine Dämpfung der Inlandsnachfrage unumgänglich. Die Entwicklung der Leistungsbilanz führe zudem zu Abwertungsdruck auf die Währung. Auf Sicht der kommenden zwölf Monate dürfte der Renminbi gegenüber dem US-Dollar jedoch weitgehend stabil gehalten werden, um nicht einen neuen Konflikt mit den USA zu provozieren.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Die negative Tendenz in der Leistungsbilanz und der sich verschärfende Handelskonflikt mit den USA würden das Risiko einer deutlichen Wachstumsverlangsamung erhöhen. Den Ratingtrend schätzen die Analysten der DekaBank eher negativ ein. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (13.03.2019/ac/a/m)





Die chinesische Regierung hat im Rahmen des nationalen Volkskongresses erwartungsgemäß das Wirtschaftswachstumsziel für 2019 auf eine Spanne von 6% bis 6,5% festgelegt, nachdem die Wirtschaft 2018 noch um 6,6% gewachsen war, so die Analysten der DekaBank.Die Herabsetzung des Ziels bestätige die Einschätzung des Analysten eines nach unten gerichteten Wachstumstrends. Die Regierung sehe trotz des niedrigeren Ziels die Notwendigkeit, die Konjunktur zu stützen, und habe daher eine Senkung der Abgabenlast angekündigt. Wichtigste Bereiche seien die Reduzierung der Mehrwertsteuersätze und der Sozialabgaben. Zudem würden Infrastrukturinvestitionen gestärkt und kleine Unternehmen sollten einen erleichterten Zugang zu Bankkrediten erhalten. Insgesamt stufen die Analysten der DekaBank die bislang angekündigten Schritte zur Konjunkturstützung als zurückhaltend ein. Sollte sich die Wirtschaft so stark abkühlen, dass das Wachstumsziel in Gefahr gerate, würden die Analysten eine stärkere Ankurbelung der Infrastrukturinvestitionen erwarten, weil hier die Nachfragewirkung direkter zu erzielen sei als bei Steuersenkungen.