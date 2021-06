Wien (www.aktiencheck.de) - In China liegen die veröffentlichten Wirtschaftsdaten immer öfter unter den Erwartungen und Analystenschätzungen, mit Ausnahme der Produzentenpreise, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Auch wenn die stark anziehenden Produzentenpreise mit einiger Verzögerung auch noch zu höheren Konsumentenpreisen führen könnten, scheine bereits jetzt relativ klar, dass der Spielraum für Preisüberwälzungen eng begrenzt sei. Das gelte umso mehr für den Bereich der Nahrungsmittel, denn dort habe die Staatsführung bereits signalisiert, mit Preiskontrollen einzugreifen, um zu starke Anstiege zu verhindern. Damit würden für einzelne Unternehmen und Branchen die Gewinnmargen ordentlich unter Druck geraten. In unterschiedlichem Ausmaß und je nach Branche stark variierend dürfte dies in den kommenden Quartalen wohl auch in vielen anderen Ländern passieren, sowohl in Industrienationen als auch in den Emerging Markets.Derweil schwäche sich Chinas Wachstumsdynamik sowohl im Produzierenden Bereich als auch bei den Exporten weiter ab. Der Kreditimpuls (vereinfacht gesprochen das Kreditwachstum in Relation zum BIP) habe schon vor mehreren Monaten nach unten gedreht und sei inzwischen sogar leicht negativ. Mit einer Verzögerung von rund neun bis zwölf Monaten bekomme das erfahrungsgemäß auch die Weltkonjunktur (und die Rohstoffmärkte) in Form von Gegenwind zu spüren. In der Vergangenheit seien damit meist globale Wachstumsabschwächungen und erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten verbunden gewesen. Das müsse diesmal nicht zwangsläufig der Fall sein, weil die massiven Fiskalprogramme, speziell in den USA, ein Gegengewicht bilden könnten. Chinas Aktienmärkte hätten sich im Mai freundlich gezeigt. Der Index für die A-Aktien auf dem Festland sei um rund 5% gestiegen, die H-Aktien in Hongkong aber lediglich um rund 0,6%. (18.06.2021/ac/a/m)