Doch auch mit Blick auf das neu gestartete Jahr 2018 würden die jüngst vorgelegten Einkaufsmanagerumfragen Chinas eindrucksvolle Einsichten liefern, die für sich genommen sogar gegen die auch von den Analysten erwartete Wachstumsverlangsamung sprechen würden. So habe der Caixin PMI Manufacturing von einer dynamischen Auftragslage profitieren können. Sowohl die Binnennachfrage als auch die Bestellungen aus dem Ausland würden von den Einkaufsmanagern durchaus optimistisch bewertet. Auch die aktuellen Stände der Komponenten "New Orders" (53,4 Punkte) und "New Export Orders" (51,9) beim CFLP PMI Manufacturing würden eine anziehende Dynamik bei den Bestellungen andeuten.



Allerdings würden die Analysten davor warnen, diese Ergebnisse zu isoliert zu betrachten. So fuße das aktuelle Wachstumstempo stark auf zwei Faktoren. Erstens stütze eine globale konjunkturelle Dynamik, die nicht beliebig in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Und zweitens werde die Binnendynamik noch sehr stark von staatlichen Ausgaben sowie dem Immobiliensektor getragen. Dass der Caixin PMI einen anhaltenden - wenn auch dezenteren - Rückgang bei der Beschäftigung anzeige, möge durchaus als Indiz dafür gewertet werden, dass auch die Unternehmensentscheider im Reich der Mitte die aktuelle Dynamik nicht beliebig in die Zukunft fortschreiben würden.



Bemerkenswert bei den heutigen Caixin Zahlen sei darüber hinaus die Entwicklung bei den Preiskomponenten. Die Input-Kosten seien stark angezogen, was die Analysten sowohl auf im globalen Kontext steigende Rohstoffpreise aber auch auf Pekings gezielte Maßnahmen zum Abbau von Überkapazitäten zurückführen würden. Insgesamt deute dieser Trend darauf hin, dass die Unternehmen ihre höheren Kosten verstärkt an ihre Kunden weitergeben würden. Entsprechend sei mit einer anziehenden Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen im Reich der Mitte zu rechnen.



Die Analysten würden zwar nicht erwarten, dass diese Entwicklung für die chinesischen Entscheidungsträger schon im neu gestarteten Jahr 2018 zum Problem werden dürfte. Allerdings sollte dieses Thema in der Ausrichtung der chinesischen Geldpolitik einen größeren Stellenwert einnehmen. Allein argumentativ, könnte es eine zusätzliche Hilfestellung darstellen. Sollte die US Federal Reserve die Zinswende forcieren, könnte auch die PBOC unter Zugzwang geraten. Pekings Geldpolitiker möchten dann aber sicherlich nicht als getriebene der US-Notenbank wahrgenommen werden.



Chinas Einkaufsmanager würden zum Jahresstart ein durchaus freundliches Bild der Lage zeichnen. Profitiert hätten die Unternehmen im Reich der Mitte scheinbar sowohl von einer regen Binnennachfrage als auch von den Bestellungen aus dem Ausland. Bemerkenswert sei zudem der Trend bei den Preisen. So deute sich ein zunehmender Inflationsdruck an, der insbesondere von der PBOC streng beobachtet werden dürfte. Das Wachstumstempo dürfte die weltweit zweigrößte Volkswirtschaft in 2018 zumindest nicht halten können. (02.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Start in das neue Jahr wurden heute früh aktuelle Zahlen zur Stimmungslage bei den Einkaufsmanagern im chinesischen Verarbeitenden Gewerbe gemeldet, so die Analysten der Nord LB.Berichtsmonat sei der Dezember und das Ergebnis könne sich durchaus sehen lassen. So sei der Caixin PMI Manufacturing auf 51,5 Zähler geklettert, was für den gemeinsam mit Markit ermittelten Indikator immerhin das stärkste Ergebnis seit August 2018 markiere.In Verbindung mit den bereits am Sonntag präsentierten Zahlen zu den "offiziellen" Einkaufsmanagerindices, die gemeinsam von der China Federation of Logistics und Purchasing (CFLP) und den Statistikbehörden in Peking erhoben würden, deute sich insgesamt ein mehr als versöhnlicher Jahresabschluss für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft an. Entsprechend würden die Analysten bei ihrer Einschätzung bleiben, dass die Wirtschaftsleistung im Reich der Mitte im Jahr 2017 noch um beachtliche 6,8% zugelegt haben dürfte. Die BIP-Wachstumszahlen für das 4. Quartal sowie das Gesamtjahr 2017 würden am 18. Januar vorgelegt.