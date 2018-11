Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Einkaufsmanager befinden sich zunehmend in einer Moll-Stimmung, so die Analysten der Nord LB.



Im Vorfeld des G20 Gipfels, auf dem die Hoffnung auf eine glimpfliche Einigung laste, habe es sehr negative Signale aus den USA gegeben, die zusammen mit den negativen Aktienmärkten die Laune gedrückt hätten. Der PMI Manufacturing befinde sich nur noch knapp oberhalb der Expansionsgrenze. Auch wenn in der Presse derzeit der Eindruck entsteht, dass es zu Zugeständnissen kommen könnte - die Analysten der Nord LB sind sehr skeptisch. Die Forderungen der Amerikaner seien derzeit inakzeptabel für die Chinesen. Ob sich Trump angesichts des innenpolitischen Drucks bewege, darüber könne man sicher trefflich streiten. Die Analysten seien da eher pessimistisch. Der erste Advent werde der spannendste seit langem. Hoffen wir, dass die erste Kerze keinen Flächenbrand auslöst, so die Analysten der Nord LB. (30.11.2018/ac/a/m)



