Der Rückgang beim inoffiziellen, eher auf kleinere private Unternehmen orientierten, Caixin PMI sei nicht ganz so deutlich gewesen. Allerdings sei hier der Vormonat schon negativer ausgefallen als beim CFPL. Auch in dieser Umfrage zeichne sich ein Rückgang der Nachfrage aus In- und Ausland ab.



Der Handelskrieg hinterlasse langsam seine Spuren. Schon zuvor sei Chinas Wirtschaft durch das Deleveraging, also durch die Bemühungen, die übermäßige Verschuldung im Unternehmenssektor abzubauen, eher ausgebremst gewesen. Hinzu kämen nun die Zölle auf beiden Seiten und die recht wahrscheinlich gewordene weitere Eskalation auch im nicht-tarifären Bereich. Die zwischenzeitlichen Pläne der US-Regierung, chinesische Investitionen in den USA zu be- und verhindern, würden dazu zählen.



Die Analysten der Nord LB rechnen damit, dass sich die Konjunktur weiter abkühlt. Damit seien sie nicht allein: Auch die People's Bank of China (PBOC) habe entsprechende Bedenken geäußert und in den letzten Wochen einiges an Liquidität zur Verfügung gestellt, vor einer Woche etwa den Mindestreservesatz um 0,50% gesenkt. Weitere Maßnahmen der Notenbank aber auch der Regierung seien zu erwarten.



Auch die anhaltende Abwertung des Chinesischen Renminbi deuten die Analysten der Nord LB als ein Mittel, den Folgen der Zölle entgegenzuwirken. So habe die chinesische Währung in den letzten sieben Tagen um 2,5% abgewertet, in den letzten zwei Wochen habe sie nunmehr 4,0% an Wert verloren. Die strategische Abwertung sei bereits im Frühjahr in China als ein Szenario diskutiert worden, um die Zollwirkungen zu kompensieren. Die Bewegung könne nicht mehr zufällig sein. Insbesondere in ihrer Persistenz. Strategische Abwertung heiße aber auch, dass der Rest der Welt an den Kosten der Auseinandersetzung beteiligt werde.



Die Einkaufsmanagerindices würden Bremsspuren aufweisen. Diese seien noch nicht sehr deutlich, würden sich in der nächsten Zeit jedoch vertiefen. Der aktuelle US-amerikanische Präsident zeige immer wieder, dass ihm nicht an einer gütlichen Einigung gelegen sei. Die Eskalation werde globale Auswirkungen haben. China bereite sich darauf vor: Die PBOC stelle mehr Liquidität zur Verfügung und seit zehn Tagen werte der Renminbi Tag für Tag ab. Auch die Regierung werde mit Konjunkturmaßnahmen nicht mehr lange auf sich warten lassen. (02.07.2018/ac/a/m)







