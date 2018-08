Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Veröffentlichung der offiziellen Einkaufsmanagerindices in China stellt eine positive Überraschung dar: Die Indices verbesserten sich entgegen den Erwartungen, so die Analysten der Nord LB.



Dies dürfte aber mittlerweile von der Realität überrollt worden sein. Denn die aktuellen Äußerungen von Donald Trump dürften stark auf die Laune drücken. Der Mexiko-"Deal" habe eigentlich Hoffnungen geweckt, dass der US-Präsident nun schnelle Erfolge haben möchte. Schließlich würden die Midterms näher rücken. Die brüske Absage an das Null-Autozoll Angebot der EU und die erneute Drohung, dass die USD 200 Mrd. Zölle auf chinesische Güter schon nächste Woche in Kraft treten könnten verdeutlichen aber das Gegenteil - dass der US-Präsident den Handelskrieg weiter zu eskalieren gedenke. China bereite sich zwar auf den Ernstfall vor, um die Laune nicht nur chinesischer Unternehmen dürfte es nun aber deutlich schlechter bestellt sein, als die aktuelle Befragung suggeriere. (31.08.2018/ac/a/m)





