Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In China ist die monatliche Lagebeurteilung durch die Einkaufsmanager auf den höchsten Stand seit April 2012 geklettert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie das Statistikamt heute mitgeteilt habe, habe das PMI im Verarbeitenden Gewerbe im März einen Wert von 51,8 Zählern erreicht. Im Vormonat habe der Vergleichswert noch auf 51,6 Punkte gelautet. Insgesamt würden die Unternehmen von der höheren Nachfrage und einem anziehenden Output profitieren. Speziell zum Stand der Auslandsorders werde vermutlich der am Montag zur Veröffentlichung anstehende Caixin China PMI mehr Informationen geben.



Jedenfalls signalisiere das jetzt vorliegende Umfrageergebnis eine Fortsetzung der Erholung für Chinas Industrie. Im Umfeld dieser Konjunkturbelebung werde die chinesische Notenbank ihre abwartende Geldpolitik wahrscheinlich fortsetzen. (31.03.2017/ac/a/m)





