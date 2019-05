Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

8,25 Euro -0,60% (09.05.2019, 16:33)



Hong Kong-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

72,75 HKD +0,14% (09.05.2019)



ISIN China Mobile-Aktie:

HK0941009539



WKN China Mobile-Aktie:

909622



Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

CTM



Hong Kong-Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

0941.HK



Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK)) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (09.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Colin McCallum von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Colin McCallum von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach den Kursverlusten in den letzten drei Monaten sehe die Bewertung von China Mobile Ltd. wieder attraktiver aus. Fundamental betracht habe sich beim Konzern aber wenig geändert.Die Analysten der Credit Suisse zeigen sich hinsichtlich des 5G-Rollouts in China weiterhin skeptisch. Im Hinblick auf Massenmarktkonsumenten würden sich keine großen Umsatzchancen abzeichnen. Dagegen würden aber die hohen Kosten des Netzaufbaus immer deutlicher. China Mobile sei aber wegen der Größenvorteile am besten aufgestellt um die Investitionslast zu tragen, so der Analyst Colin McCallum.In ihrer China Mobile-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel von "neutral" auf "outperform" hoch, bestätigen aber das Kursziel von 84,50 HKD.Börsenplätze China Mobile-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs China Mobile-Aktie:8,15 Euro -1,81% (09.05.2019, 16:34)