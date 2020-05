Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wenn am Freitag der - wegen Corona verschobene - Nationale Volkskongress in Peking beginnt, steht unter anderem die Festlegung der Wachstumsziele für die chinesische Volkswirtschaft im Fokus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Ohnehin sei davon auszugehen gewesen, dass das für 2019 vorgegebene Wachstumsziel von 6,0 bis 6,5 Prozent für 2020 reduziert werden sollte. Darin spiegele sich der langfristige volkswirtschaftlich erwartete Trend einer nachlassenden Wachstumsdynamik angesichts eines stetig steigenden Wohlstandsniveaus und damit steigender Löhne wieder. China könne nicht länger die "billige Werkbank" der Welt für die Produktion einfacher Massengüter sein, sondern entwickele sich zu einem Hochtechnologiestandort. Doch auch die Corona-Pandemie werde sich auf die Wachstumsperspektiven Chinas auswirken.



Zwar habe sich die chinesische Industrieproduktion nach einem Einbruch um 13,5 Prozent im Februar fast wieder auf das Vorkrisenniveau erholt und habe im April im Vorjahresvergleich um 3,9 Prozent zulegen können. Allerdings sei davon auszugehen, dass nach der Wiederaufnahme der Produktion zunächst die im Januar und Februar nicht erledigten Aufträge abgearbeitet worden seien. Angesichts der weitgehenden Shutdown-Maßnahmen in Europa und den USA, wichtigen Abnehmer-Regionen für chinesische Exporte, dürften Anschlussaufträge geringer ausfallen. Zudem seien andere, insbesondere von der Binnennachfrage abhängige Wirtschaftsbereiche, wie Dienstleistungen und der Reiseverkehr noch weit von Vorkrisenniveaus entfernt. Langfristig dürften außerdem die Bemühungen internationaler Unternehmen zunehmen, ihre Zulieferer regional zu diversifizieren, was zu Lasten chinesischer Produzenten gehen könnte. Zuletzt könnte die beginnende heiße Phase des US-Wahlkampfes zu einem Aufleben des Handelskonfliktes sorgen. Beide Kandidaten hätten das Thema zumindest ganz oben auf ihre Agenda aufgenommen. (19.05.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.