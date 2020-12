Zwar sei der Einbruch der Aktivität aufgrund des rigorosen Lockdown sehr heftig ausgefallen. Nach seinem Ende habe das Wirtschaftswachstum aber sofort kräftig angezogen. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 scheine China wieder fast auf den Vorkrisentrend zurückgekehrt zu sein. Mithilfe von zusätzlichem fiskalischen und geldpolitischen Stimulus werde der Output 2021 wohl um gut 9% steigen, so stark wie seit 2011 nicht mehr. Über den gesamten Zeitraum 2020 / 2021 sollte die Abweichung vom Vorkrisentrend geringer ausfallen als in vielen anderen Ländern, nicht zuletzt auch in den USA. Damit hätten die Pandemie und ihre Folgen den Aufholprozess der chinesischen Wirtschaft gegenüber den Industrieländern beschleunigt.



Unabhängig vom Wahlausgang in den USA werde es in Handelsfragen alten Zeiten geben. Ein Ende des Wettrennens um die Dominanz in den Hightech-Branchen sei nicht abzusehen. Chinas Regierung habe in der Krise zudem vor allem die inländische Produktion gefördert. Die meisten Industrieländer würden hingegen in erster Linie die Nachfrage stimulieren. Damit würden die Konjunkturpakete in China und bei den Handelspartnern tendenziell das Wachstum der chinesischen Exporte stützen - was zusätzlich Konfliktpotenzial schaffe.



In China werde der bisher erfolgreiche Umgang mit der Pandemie als neuerlicher Beweis der Überlegenheit des eigenen Systems interpretiert. Kritik aus dem Ausland verbuche man immer mehr als Neid derer, die nicht von der weisen Führung der Kommunistischen Partei Chinas profitieren würden. (01.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ursprungsort der Pandemie, wichtiger Protagonist im Handelsstreit und zunehmend gleichzeitig Feind- wie Vorbild vieler Wirtschaftspolitiker in den Industriestaaten - selten spielte China eine so zentrale Rolle wie jetzt, so die Analysten der Helaba.Entgegen den meisten Erwartungen im Frühjahr 2020 sehe es derzeit so aus, als könnte sich das Land als Gewinner der Covid-19-Krise erweisen.