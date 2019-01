Wien (www.aktiencheck.de) - Zwei Themen waren in China im abgelaufenen Jahr 2018 vorherrschend: Während zu Jahresbeginn die Deregulierungs- und Reformschritte im Mittelpunkt standen, trat seit Frühjahr der Handelskonflikt mit den USA wieder in den Vordergrund und entwickelte sich zu einem Dauerbrenner, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Die Konjunkturdynamik habe im Jahresverlauf deutlich an Dynamik verloren. Die offiziellen BIP-Wachstumsraten hätten sich auf 6,5% p.a. in Q3 gemäßigt, während die Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren an die Niedrigwerte der Krise 2015/16 herangekommen seien. Auch die Wachstumsrate des breit gefassten Kreditaggregats sei auf einen Tiefstwert gesunken. Der Konjunkturrückgang sei in erster Linie der Binnenkonjunktur geschuldet gewesen, während der Handelskonflikt noch keine realwirtschaftlichen Spuren hinterlassen habe.



Im Gegenteil, die Exporte in die USA seien - aufgrund von Vorzieheffekten - im zweistelligen Bereich gewachsen. Die Regierungsverantwortlichen hätten mit Maßnahmen zur Unterstützung der Konjunktur gestartet; diese seien Infrastrukturmaßnahmen, Steuererleichterungen und Liquiditätsmaßnahmen gewesen. Gleichzeitig habe der Yuan zum USD von seinem Hoch im Frühjahr bis Jahresende um 10% abgewertet. Trotz ähnlicher Vorzeichen habe ein mit 2015/16 vergleichbarer Kapitalabzug nicht festgestellt werden können. (Ausgabe vom 20.12.2018) (03.01.2019/ac/a/m)



