Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Maß der Chinesischen Zentralbank (PBOC) für die "Totale Kapitalaufnahme in der Gesellschaft" (Englisch "Total Social Financing") verzeichnete im April ein Wachstum von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum - ein 22-Monats-Hoch, so die Analysten von Postbank Research.Auf dem Renminbi hätten zuletzt die erneuten Proteste in Hongkong und die sich wieder deutlich verschlechternden Beziehungen zwischen China und den USA gelasteten. Die Postbank gehe von keiner weitgreifenden Eskalation zwischen Washington und Peking aus. Strafzölle gegen China würden den bereits stark geschundenen US-Konsumenten belasten. Zudem könnte Peking als Vergeltungsmaßnahme die im Handelsabkommen vereinbarten Käufe von US-Agrarprodukten reduzieren und damit Trumps Kernwählerschaft empfindlich treffen.Mit einer Beruhigung der Lage könnte sich auch der Renminbi wieder stabilisieren. Ein zu starkes Abwerten würde Peking voraussichtlich versuchen zu unterbinden. Auf zwölf Monate werde daher mit einer leichten Aufwertung des Renminbi auf EUR/CNY 7,70 gerechnet (7,79; Stand: 26.05.2020). (Ausgabe Juni 2020) (03.06.2020/ac/a/m)