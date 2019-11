Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jüngst hatten Unternehmen und Konsumenten die aktuelle Lage in China wieder optimistischer beurteilt, was als Signal für eine wirtschaftliche Stabilisierung interpretiert wurde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die heutigen Konjunkturdaten für Oktober würden indes ein anderes Bild geben: Die Industrieproduktion sei im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 4,7% abgesackt (September: 5,8%). Die Abkühlung am Immobilienmarkt habe dazu geführt, dass die Investitionen in der Jahresrechnung nur um 5,2% zugelegt hätten. Die landesweiten Umsätze im Einzelhandel hätten nach 7,8% im September ein bescheidenes Plus von 7,2% zum Vorjahr verzeichnet. Insgesamt seien geldpolitische Lockerungen wahrscheinlich, wodurch die Renditen chinesischer Staatsanleihen sinken dürften. (14.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.