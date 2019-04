Der Anstieg der Einkaufsmanagerindices im März deute eine konjunkturelle Stabilisierung an. So sei der offizielle PMI für das Verarbeitende Gewerbe von 49,2 auf 50,5 Punkte geklettert. Es sei wahrscheinlich, dass in den Monaten November bis Februar insbesondere die externe Nachfrage besonders schwach gewesen sei, weil es wegen der Angst vor Zollerhöhungen zuvor zu Vorzieheffekten gekommen sei. Zwar falle dieser Sondereffekt nun vermutlich weg, doch bleibe das Umfeld eines eher schwachen Welthandels nach Einschätzung der Analysten der DekaBank auch in den kommenden Monaten ein konjunktureller Belastungsfaktor für die chinesische Wirtschaft. Anfang April seien die Mehrwertsteuersätze gesenkt worden, was die Inlandsnachfrage in den kommenden Monaten stützen dürfte.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte viel daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten von mindestens 6% spreche, weil ein Unterschreiten als Zeichen gewertet werden könnte, dass der Regierung die Kontrolle entgleite. Doch es werde zunehmend schwierig, die hohen Wachstumsraten und die Stabilitätsziele in Einklang zu bringen. So räume die Regierung der Sicherung der Stabilität des Finanzsystems hohe Priorität ein. Vor allem Finanzierungen über die so genannten Schattenbanken seien erschwert worden, was sich insbesondere im Bereich von Infrastrukturinvestitionen in deutlich geringeren Wachstumsraten niederschlage.



Als weitere Wachstumsrestriktion komme die Entwicklung der Leistungsbilanz hinzu. Der einst hohe Überschuss sei aufgrund kräftiger Importe und stark steigender Auslandsreisen inzwischen aufgezehrt. Bereits 2019 drohe ein Defizit in der Leistungsbilanz. Dies würde zu einer Abhängigkeit von Kapitalimporten führen, die einen gewissen Kontrollverlust der Regierung zur Folge hätte. Die Führung dürfte daher bestrebt sein, kein hohes Leistungsbilanzdefizit entstehen zu lassen. Wenn Importe und Auslandsreisen nicht mehr in dem Tempo der vergangenen Jahre wachsen sollten, erscheine mittelfristig eine Dämpfung der Inlandsnachfrage unumgänglich. Die Entwicklung der Leistungsbilanz führe zudem zu Abwertungsdruck auf die Währung. Auf Sicht der kommenden zwölf Monate dürfte der Renminbi gegenüber dem US-Dollar jedoch weitgehend stabil gehalten werden, um nicht einen neuen Konflikt mit den USA zu provozieren.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Die negative Tendenz in der Leistungsbilanz und der Handelskonflikt mit den USA würden das Risiko einer deutlichen Wachstumsverlangsamung erhöhen. Den Ratingtrend würden die Analysten der DekaBank eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 10.04.2019) (12.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Offenbar haben sich die Verhandlungsdelegationen Chinas und der USA in den Handelsgesprächen bereits stark angenähert, so die Analysten der DekaBank.Allerdings gebe es noch offene Punkte. So möchten die Amerikaner wohl die Möglichkeit eingeräumt bekommen, Vertragsverletzungen zu bestrafen, ohne dass China darauf dann seinerseits reagieren dürfe. Das sei für die chinesische Regierung schwer zu akzeptieren. Die US-Regierung sei nach Medienberichten bereit, China mehrjährige Übergangsfristen zu Einführung bestimmter Reformen einzuführen. Insgesamt scheine das Interesse an einer Einigung auf beiden Seiten vorhanden zu sein. Die Gefahr, dass die Wirtschaft Chinas durch neue Strafzölle massiv belastet werde, sei gesunken, doch die sprunghafte Verhandlungstaktik von US-Präsident Trump mahne zur Vorsicht.