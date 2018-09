Hannover (www.aktiencheck.de) - Donald Trump hat die Drohung nun wahr gemacht und neue Importzölle auf chinesische Wareneinfuhren mit einem aktuellen Importvolumen von USD 200 Mrd. in Höhe von vorerst 10%, ab 2019 dann 25% angekündigt, so die Analysten der NORD LB.Wirtschaft weiter robustTrotz der Auseinandersetzungen bleibe die Wirtschaft Chinas weiter stabil. Die Maßnahmen der Regierung und der PBOC würden hier durchaus Effekte zeigen. Neue Programme seien bereits geplant. Allerdings dürften auch Vorzieheffekte in Erwartung von Handelskriegs-Eskalationen durchaus eine Rolle spielen. Diese würden sich unter anderem in den abermals stark ausgefallenen Warenimporten widerspiegeln, die im August immerhin um 18,8% Y/Y (CNY) gestiegen seien. Die Ausfuhren hätten im August zwar überraschend zulegen können, allerdings bedeute ein Plus von "nur" 7,9% Y/Y (CNY), dass der Handelsbilanzsaldoüberschuss unter dem Strich geschrumpft sei. Die Frühindikatoren würden derzeit ein eher gemischtes Bild aufweisen. Während der offizielle CFLP PMI sowohl im Dienstleistungs- als auch im Produktionsbereich überraschend habe verbessern können sei der Caixin PMI wiederum schwächer ausgefallen. Sämtliche Einkaufsmanagerindices würden jedoch oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten notieren. Die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion hätten jeweils im August zugelegt. (21.09.2018/ac/a/m)