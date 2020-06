Auch andere Indikatoren im Ausland würden derzeit noch keine "V-förmigen" wirtschaftliche Erholung erkennen lassen. So etwa würden Taiwans Exporte zu ca. 40% nach China gehen. Die Neuaufträge für wichtige Exportsektoren seien dort im Mai aber auf ein neues Tief gefallen. Da das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Taiwan von der Pandemie kaum betroffen gewesen sei, würden diese Indikatoren recht unverfälscht die Situation bei den Handelspartnern widerspiegeln. Die Regierung in Peking habe erstmals seit Jahrzehnten auf ein offizielles jährliches Wachstumsziel verzichtet. Implizit seien aber 4% bis 4,5% reales Wachstum erforderlich, um die formulierten Arbeitsmarktziele zu erreichen.



Massive fiskalische und geldpolitische Stimuli seien auf dem Weg und könnten sich bis Ende 2020 auf rund 15% der jährlichen Wirtschaftsleistung summieren. Eine kräftige Erholung in den kommenden Monaten sei daher überaus wahrscheinlich. Störfeuer würden vom wiederauflebenden Konflikt mit den USA drohen. Einiges davon falle sicherlich in die Rubrik "innenpolitisches Ablenkungsmanöver und Wahlkampfgetöse in den USA". Doch es gebe auch handfeste neue Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen auf verschiedenen Gebieten. Das Thema Hongkong gewinne ebenfalls wieder an Bedeutung. Je näher die US-Präsidentschaftswahl im November rücke und je stärker Präsident Trump wirtschaftlich und innenpolitisch unter Druck gerate, umso mehr könnte er geneigt sein, den Konflikt weiter zu eskalieren.



Die Kursentwicklung chinesischer Aktien lege derzeit ebenfalls noch keinen V-förmigen Konjunkturaufschwung nahe. Während die A-Aktien auf dem Festland im Mai ganz leicht nachgegeben hätten, sei das Minus bei den H-Aktien in Hongkong mit über 4% deutlich stärker ausgefallen. (Ausgabe Juni 2020) (12.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Daten aus China hielten für Optimisten und Pessimisten etwas bereit , so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Wirtschaft erhole sich weiter und die Industrieproduktion habe nach offiziellen Daten vielfach bereits wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Weniger positiv sei hingegen, dass sich der Einkaufsmanagerindex im Produzierenden Gewerbe zuletzt leicht abgeschwächt habe und mit 50,6 nur vergleichsweise knapp im expansiven Bereich liege. Die Daten würden zudem nahe legen, dass China wie erwartet, ein gewisses Nachfrageproblem bekomme durch die Lockdowns in vielen wichtigen Zielländern seiner Exporte.