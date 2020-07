Die Hauspreise würden immer noch steigen, aber langsamer. Dies sei eher eine positive Entwicklung, da dies bedeute, dass weder eine Blase platze noch sich eine Blase bilde.



Der Yuan sei trotz der hohen Unsicherheit an den Märkten relativ stabil geblieben.



Während die Zentralbank (PBOC) ihren Leitzins nur geringfügig auf 3,85% gesenkt habe, habe sie zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Kreditvergabe der Banken zu erleichtern und Lokalverwaltungen zu unterstützen. Durch die Senkung der Zinssätze für mittelfristige Fazilitäten, den Ankauf von Unternehmenskrediten von Banken und die Senkung der Reserveanforderungen erhöhe die PBOC die Liquidität der Banken und erleichtere die Kreditvergabe.



Der jährliche nationale Volkskongress habe ganz im Zeichen eines Konjunkturpakets für die Wirtschaft und der Ankündigung eines weitreichenden Sicherheitsgesetzes für Hongkong gestanden. Um den privaten Sektor zu unterstützen, habe die kommunistische Partei umfangreiche Steuerbefreiungen, steigende Sozialleistungen und verstärkte öffentliche Investitionen angekündigt. Das neue Sicherheitsgesetz bedrohe jedoch die Unabhängigkeit von Hongkongs Justiz und erhöhe die politischen Spannungen zwischen den USA und China. (Finanzmarkttrends vom 30.06.2020) (01.07.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Für 2020 rechnen wir mit einer Wachstumsrate von nur 1,0% in China, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Wachstumszahl für 2021 sollte besser aussehen (8,2%). Die Dynamik könnte jedoch gering bleiben, da sich weite Teile der übrigen Welt nur langsam erholen würden. Die jüngste Entwicklung in Bezug auf das Coronavirus zeige, dass es erhebliche Abwärtsrisiken gebe. So erwarte beispielsweise die OECD in ihrem Wirtschaftsausblick negative Wachstumsraten für China. Die Inflation, die bis vor kurzem durch die Schweinepest in die Höhe getrieben worden sei, sei aufgrund der Rezession und der niedrigeren Treibstoffpreise zurückgegangen. Die Analysten würden erwarten, dass die Inflation in den nächsten Quartalen im Bereich zwischen 2 und 3% bleiben werde.