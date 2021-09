Laut "South China Morning Post" gelte dies auch für drei andere große Immobilienunternehmen. Weitere vier hätten zwei rote Linien überschritten. S&P nenne seinerseits fünf Unternehmen aus diesem Sektor, die kürzlich heruntergestuft worden seien. So gesehen erscheine es nicht abwegig, dass sich die Probleme Evergrandes weiter ausbreiten könnten. Vor diesem Hintergrund werde man genau beobachten müssen, ob die Regierung ihr Vorhaben, die hohe Verschuldung in diesem Sektor zu reduzieren, ungebremst fortsetze oder nicht. Möglicherweise werde man temporär weniger Strenge walten lassen. Viel werde davon abhängen, im welchem Ausmaß die Turbulenzen im Bausektor Spuren hinterlassen würden.



Bislang scheinen die Auswirkungen auf den Bausektor noch relativ begrenzt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Richtig sei lediglich, dass das Wachstum im Bausektor seit ein paar Jahren nachlasse und somit genau das passiere, was die Regierung wünsche.



So seien im Frühjahr 2019 die Preise für Wohnimmobilien im einfachen Durchschnitt der 70 größten Städte noch mit einer Jahresrate von 11% gestiegen, um dann relativ stetig zu fallen. Heute liege der Anstieg bei knapp 4%. In 26 der 70 größten Städte seien die Preise im August im Vormonatsvergleich gefallen oder gleich geblieben. Im Gesamtbild sehe dies bislang noch eher aus wie eine Normalisierung. Notverkäufe von Wohneinheiten durch das Unternehmen Evergrande, das mit dieser Maßnahme versuche, seine Liquiditätslöcher zu stopfen, könnten hier grundsätzlich die Preisschwäche bei Wohnimmobilien verstärken. Man müsse allerdings berücksichtigen, dass Evergrande im Verhältnis zum gesamten Immobiliensektor mit 2% der Vermögenswerte eher klein sei.



Ähnlich wie die Preise verhalte sich die Bauaktivität. Nachdem der Bau neuer Wohnimmobilien, gemessen an der Wohnfläche, von 2016 bis 2019 um mehr als 50% gestiegen sei, sei seit 2020 eine volatile Seitwärtsbewegung zu beobachten. Im August habe die Bauaktivität allerdings rund 25% unter dem Vorjahreswert gelegen und der Trend sei seit einigen Monaten abwärts gerichtet. Auch hier könne grundsätzlich ein ungeordneter Konkurs von Evergrande einen Dominoeffekt auslösen und zu einer Kaufzurückhaltung führen. Der Einbruch bei den Hausverkäufen (Bestandsimmobilien) sehe mit -20% YoY ebenfalls gewaltig aus und habe möglicherweise mit einer größeren Kaufzurückhaltung zu tun. Generell seien die Zeitreihen aber sehr volatil, sodass es noch zu früh sei, Alarm zu rufen.



Die Probleme bei Evergrande würden auf ein umfassenderes Problem Chinas hinweisen. Das Land stoße mit seiner bisherigen Wachstumsstrategie, die unter anderem durch den ungebremsten Bau von Wohnraum und großen Infrastrukturprojekten geprägt gewesen sei, an seine Grenzen. Wie in dem an dieser Stelle vor einigen Monaten kommentierten Buch "Invisible China" deutlich werde, müsse China seine Strategie von "Werkbank für die Welt" und "Bauen, bauen, bauen" hin zu einer technologieintensiveren und innovativeren Wirtschaft umbauen. Ob dies in den nächsten Jahren angesichts der demografischen Entwicklung und eines unzureichenden Bildungsstands gelinge, müsse jedoch bezweifelt werden.



Nicht der plötzliche Zusammenbruch der chinesischen Wirtschaft durch Evergrande sei zu befürchten, sondern das Abgleiten in eine baldige Wachstumsverlangsamung in einen Bereich von 3% bis 4%, mit der nur wenige Marktbeobachter rechnen würden. (Ausgabe vom 23.09.2021) (24.09.2021/ac/a/m)







