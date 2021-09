Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (24.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Immobilienkonzerns China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Die Situation beim in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern bleibe spannend. Die Inhaber von Dollar-Anleihen des Unternehmens seien verunsichert, nachdem China Evergrande keine Anzeichen für die Einhaltung einer Frist für die Zahlung eines Kupons gegeben habe.Währenddessen sei die 2022 fällige Evergrande-Anleihe i.H.v. 8,25% des Dollarkurses um 2,4 Cents auf 29,6 Cents pro Dollar. Am Vortag sei sie so stark gestiegen wie seit 18 Monaten nicht mehr.Die Situation bei Evergrande sei seit Monaten nicht rosig, zuletzt sei die Lage eskaliert. Manche Anleger würden einen Zahlungsausfall des mit knapp 300 Mrd. Euro verschuldeten Immobilienkonzerns und einen Dominoeffekt befürchten.Auch Europas Währungshüter würden die Auswirkungen der Krise von Evergrande für Europa derzeit für begrenzt halten. "Im Moment sehen wir das auf China konzentriert", habe die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem US-TV-Sender CNBC gesagt. "Für Europa kann ich sagen, dass es nur begrenzt direkt betroffen ist.""Der Aktionär" halte einen Vergleich mit Lehman für nicht sinnvoll. Hauptgrund: Nach den bitterbösen Erfahrungen der Pleite von damals würde eine Regierung niemals wieder eine solche Katastrophe riskieren, solange es in ihrer Macht stehe, sie zu verhindern. China habe diese Macht und werde Evergrande stützen. Derweil werde die China Evergrande-Aktie Zockerball der Spekulanten bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2021)