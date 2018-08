Linz (www.aktiencheck.de) - Die Folgen des immer wieder in den Medien ausgerufenen Handelskriegs der USA gegen China war jetzt erstmals in Zahlen zu sehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die erste Handelsbilanz Chinas, seit Einführung der Strafzölle auf Chinaimporte von 34 Mrd. USD, habe nicht so verheerend ausgesehen. Der Anteil der Chinesischen Exporte in die USA sei lediglich von 19,7 auf 19,3 Prozent gesunken. ABER! Wir stehen in diesem Konflikt erst am Anfang und es wird sicher noch einige Runden der Zölle und Gegenzölle geben, so Oberbank. Die Chinesen würden inzwischen den Renminbi gegenüber dem US-Dollar weiter schwach halten, um etwaige neu Zölle leichter abfedern zu können. (10.08.2018/ac/a/m)





