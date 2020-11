Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter chinesischen Unternehmen hellt weiter auf: Die Unternehmensumfragen von CFLP und Caixin überzeugten erneut und notieren mittlerweile den achten Monat in Folge im Expansionsbereich von über 50 Punkten, so die Analysten der Nord LB.



Die Zahlen würden dokumentieren, dass die Coronakrise wirtschaftlich überwunden werden könne. Das Vorkrisenniveau sei wieder erreicht. China tauche als erstes großes Land aus der Krise auf. An dieser Stelle eine ernste Frage: Was würden China, Taiwan und Südkorea bei der Ausbreitung des Virus eigentlich anders als der "Westen" machen? Antwort: Disziplin und Kontaktminimierung sowie Maske und Abstand! Nur so gehe es! Vorausschauend seien im neuesten 14. Fünfjahresplan der KP die Ziele Stärkung des Binnenkonsums und eine zunehmende Eigenproduktion wichtiger Produkte (Autarkie) festgezurrt worden - auch hier schreite China mit Riesenschritten voran! (02.11.2020/ac/a/m)



