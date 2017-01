Die Inflationsrate der Produzentenpreise sei im Dezember auf 5,5% gesprungen. Getrieben worden sei diese Entwicklung allerdings fast ausschließlich durch Energie- und Metallgüterpreise, die in den vergangenen Jahren sehr stark gefallen seien. Es wäre aber verfrüht, aus dieser Entwicklung zu schließen, dass die Überkapazitäten in der Stahlproduktion oder im Kohleabbau bereits abgebaut seien. Die deflationären Trends dürften in diesen Segmenten dennoch beendet sein, weil der Preisverfall zu weit gegangen sei. Mit Blick auf das Verarbeitende Gewerbe würden die Analysten davon ausgehen, dass chinesische Unternehmen noch für lange Zeit versuchen würden, durch niedrige Preise Weltmarktanteile zu gewinnen, was gegen deutliche Preisanstiege auf den Weltmärkten spreche.



Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf ein Niveau von 6% bis 7% sei nach Einschätzung der Analysten strukturell. Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Obwohl die Infrastrukturinvestitionen noch immer einen wichtigen Beitrag zur Stützung der Konjunktur liefern würden, komme der angestrebte Umbau der Wirtschaft voran: Der Dienstleistungssektor steuere mittlerweile über 50% zur Wirtschaftsleistung bei. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors schüre zwar Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. Solange aber die Verschuldung überwiegend in Inlandswährung erfolge, könne die Notenbank das Finanzsystem stabilisieren und werde dies auch tun.



Die Sorge vor einer Abwertung des Renminbi führe immer wieder zu Kapitalabflüssen. Die Zentralbank werde zwar bestrebt sein, extreme Wechselkursschwankungen mithilfe von Kapitalverkehrsbeschränkungen und Interventionen zu begrenzen. Sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Währungskorb würden die Analysten im Trend jedoch einen schwächeren Renminbi erwarten. Der Wahlsieg von Donald Trump erhöhe in den USA das Risiko einer protektionistischen Politik, von der China besonders negativ betroffen wäre. Zudem habe der neue US-Außenminister Tillerson die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer als ungerechtfertigt bezeichnet. Territoriale Fragen, zu denen auch die Taiwanfrage gehöre, hätten für die chinesische Führung allerdings höchste Priorität. Sich hier auf eine Machtprobe mit China einzulassen, berge das Risiko eines tiefen Zerwürfnisses.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung bei gleichzeitiger Abschwächung des Wirtschaftswachstums führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Ratings von Aa3 (Moody's), AA - (S&P) und A+ (Fitch) würden aber zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. Sollte die neue US-Regierung ihre Ankündigungen wahrmachen, würden ein Handelskonflikt und schwere diplomatische Spannungen zwischen den beiden Großmächten drohen. (Ausgabe vom 18.01.2017) (20.01.2017/ac/a/m)







Der offizielle PMI für das Verarbeitende Gewerbe habe sich mit 51,4 Punkten (nach 51,7) auf ordentlichem Niveau gehalten, während der von Caixin veröffentlichte Index von 50,9 auf 51,9 gestiegen sei. Die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, die am 20. Januar veröffentlicht würden, dürften sowohl für das vierte Quartal als auch für das Gesamtjahr 2016 einen Zuwachs von 6,7% zeigen. Das starke Kreditwachstum deute darauf hin, dass das Investitionswachstum auch in den kommenden Monaten hoch sein werde. Nach wie vor würden Infrastrukturinvestitionen eine wichtige Stütze im Bereich der Investitionen bilden. Gleichzeitig würden die Kapitalabflüsse anhalten und die Währungsreserven würden weiter schrumpfen. Durch die Verschärfung von Kapitalverkehrskontrollen sollte es jedoch gelingen, die Abwertung des Renminbi weiterhin in geordneten Bahnen zu halten.