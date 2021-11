Der schwache Konsum könnte darauf zurückzuführen sein, dass die größte Belastung durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona von denjenigen getragen werde, die am anfälligsten dafür seien. Geringverdiener würden 40% der Bevölkerung ausmachen, und die Arbeitsmarktdaten würden darauf hindeuten, dass ihr Einkommen nicht im gleichen Maße gestiegen sei wie das der einträglicheren Berufe wie Technologie und Finanzdienstleistungen.



Gleichzeitig seien die Sparquoten der privaten Haushalte infolge der Lockdowns gestiegen. Sie seien aber von den Sparern nicht genutzt worden, um einen konsumorientierten Aufschwung herbeizuführen, als die Wirtschaft wieder angesprungen sei. Dies könnte die Störung und Unsicherheit widerspiegeln, die sich aus dem Null-Corona-Ansatz ergeben würden, bei dem plötzliche Beschränkungen die Planung von Freizeitausgaben erschweren würden. Außerdem könnte es darauf hindeuten, dass die Verbraucher hinsichtlich ihrer künftigen Beschäftigungsperspektiven vorsichtig seien.



Ein weiterer Faktor, der die Kauflust der Verbraucher beeinträchtigen könnte, sei das harte Durchgreifen der Regierung im Immobiliensektor. Die Regierung habe erklärt, dass sie nicht möchte, dass der Wohnungsmarkt zu einem Spekulationsmarkt werde. Immobilien seien in China von gesellschaftlicher Bedeutung und würden 23,3% des BIP ausmachen. Die Maßnahmen zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes würden zu greifen beginnen. Allerdings scheinen sie über das Ziel hinausgeschossen zu sein und diesen Wachstumsmotor zu bremsen, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Ein Teil des Risikos, das sich aus einer Abschwächung des Immobiliensektors in Verbindung mit einer strengeren Schuldenpolitik der Regierung ergebe, habe sich bereits in den Schwierigkeiten von Evergrande, dem großen chinesischen Immobilienentwickler, gezeigt. Das Systemrisiko, das von der Evergrande-Saga ausgehe, dürfte gering sein, da die Banken nur ein begrenztes direktes Exposure in immobilienbezogenen Krediten hätten und China die Folgen einer übermäßigen Belastung wahrscheinlich in Grenzen halten werde. Dennoch dürfte die Unterstützung eher auf Hauskäufer als auf die Rettung von Unternehmen an sich abzielen, sodass die Aktien- und Credit-Märkte möglicherweise einige Verluste auffangen müssten. Die Reaktion sei auf den Credit-Märkten zu beobachten: Die Credit-Spreads in China würden sich ausweiten. Bislang sei die Ausbreitung und ihre Ausweitung über China hinaus begrenzt, da sich die Spreads für Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen der Schwellenländer kaum verändert hätten.



Die Bemühungen, die hohe Verschuldung im Immobiliensektor in den Griff zu bekommen, seien Teil der allgemeinen Maßnahmen zur Begrenzung des Kreditwachstums. Zur Unterstützung der Strategie der Kreditverknappung seien wichtige politische Maßnahmen ergriffen worden, darunter:



- Die People's Bank of China (PBoC) schränke die Vergabe von Immobilienkrediten ein (einschließlich Treuhand- und Anleihefinanzierung für Bauträger und Hypotheken für Verbraucher).



- Das Finanzministerium (MoF) verschärfe die Auflagen für lokale staatliche Finanzierungsgesellschaften (LGFV) und die Emission von Anleihen. Der Staatsrat habe auch den Ausfall von LGFVs geduldet.



- Die chinesische Aufsichtsbehörde für das Bank- und Versicherungswesen (CBIRC) verschärfe den Umgang mit Treuhand- und Schattenfinanzierungen und strebe für 2021 eine Reduzierung um 1 Billion CNY an.



China habe jahrzehntelang ein beachtliches schuldenfinanziertes Wachstum erlebt. Die steigende Verschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) stehe in einem positiven Verhältnis zum chinesischen Pro-Kopf-BIP. Das Risiko für die Welt besteht darin, dass Chinas Absicht, die Verschuldung abzubauen, zu einem langsameren Binnenwachstum führt, was wiederum Auswirkungen auf das globale Wachstum hat, so die Experten von Janus Henderson Investors. (08.11.2021/ac/a/m)







