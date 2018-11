In einem Versuch, Möglichkeiten für eine Lösung des Handelskonflikts auszuloten, sei es kürzlich zwar zu einem Telefongespräch zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Trump gekommen und es solle ein Treffen im Rahmen des G20-Gipfels Ende November stattfinden. Von diesem Treffen würden die Analysten jedoch keinen Durchbruch erwarten. So bleibe es wahrscheinlich, dass zu Beginn des kommenden Jahres der Strafzoll auf chinesische Importe im Volumen von 200 Mrd. US-Dollar von 10% auf 25% erhöht werde. Trump habe darüber hinaus bereits angedroht, alle bislang noch nicht betroffenen Importe aus China ebenfalls mit einem Strafzoll zu belegen, wenn die Gespräche nicht erfolgreich verlaufen würden.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte alles daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten von mindestens 6% spreche, weil ein Unterschreiten als Zeichen gewertet werden könnte, dass der Regierung die Kontrolle entgleite. Doch es werde zunehmend schwierig, die hohen Wachstumsraten und die Stabilitätsziele in Einklang zu bringen. So räume die Regierung der Sicherung der Stabilität des Finanzsystems hohe Priorität ein. Vor allem Finanzierungen über die sogenannten Schattenbanken seien erschwert worden, was sich insbesondere im Bereich von Infrastrukturinvestitionen in deutlich geringeren Wachstumsraten niederschlage.



Als weitere Wachstumsrestriktion komme die Entwicklung der Leistungsbilanz hinzu. Der einst hohe Überschuss sei aufgrund kräftiger Importe und stark steigender Auslandsreisen inzwischen aufgezehrt. Hielte der Trend der vergangenen Jahre an, würde sich ein deutliches Defizit in der Leistungsbilanz aufbauen. Dies würde zu einer Anhängigkeit von Kapitalimporten führen, die einen gewissen Kontrollverlust der Regierung zur Folge hätte. Die Führung dürfte daher bestrebt sein, kein hohes Leistungsbilanzdefizit entstehen zu lassen. Wenn Importe und Auslandsreisen nicht mehr in dem Tempo der vergangenen Jahre wachsen sollten, erscheine eine Dämpfung der Inlandsnachfrage unumgänglich. Die Entwicklung der Leistungsbilanz führe zudem zu Druck auf die Währung. Zwar würden die Analysten keine massive Abwertung des Renminbi erwarten, da dies zu erneuter Kapitalflucht führen könnte, doch eine Abschwächung des Renminbi erscheine wahrscheinlich und notwendig.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Die negative Tendenz in der Leistungsbilanz und der sich verschärfende Handelskonflikt mit den USA erhöhe das Risiko einer deutlichen Wachstumsverlangsamung. Den Ratingtrend würden die Analysten eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 14.11.2018) (15.11.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verhängung von Strafzöllen in Höhe von 10% auf US-Importe aus China per Ende September hat sich im Oktober nicht in sinkenden US-Exporten niedergeschlagen, so die Analysten der DekaBank.Die Sorge vor einer angekündigten Erhöhung des Zollsatzes auf 25% zu Beginn von 2019 dürfte stattdessen zum Vorziehen von Importen führen. Die drohende Verschärfung des Handelskonflikts sei das größte Konjunkturrisiko für die chinesische Wirtschaft im kommenden Jahr. Doch die Abkühlung im laufenden Jahr sei vor allem auf die Bestrebungen der Regierung zurückzuführen, die Stabilität des Finanzsystems zu verbessern. So schrumpfe das Volumen ausstehender Finanzierungen im Schattenbankensektor bereits seit März dieses Jahres. Auch die Kreditvergabezahlen im Oktober seien schwach ausgefallen. Gemessen daran halte sich die Konjunktur bislang recht ordentlich. Im Oktober habe die Industrieproduktion wie schon im Vormonat um 5,8% yoy zugelegt. Die Einzelhandelsumsätze seien um 9,2% yoy gestiegen.