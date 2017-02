Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Caixin PMI Manufacturing deutet weiterhin Wachstum im Industriesektor der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft China an, so die Analysten der Nord LB.



Es würden sich aber durchaus dezente Abkühlungstendenzen bei der Binnenaktivität andeuten. Die Subkomponente für den Export habe zulegen können. Dennoch bleibe 2017 ein Jahr der Herausforderungen für Chinas Außenhandel, was nicht zuletzt durch die Angst vor einem möglichen Handelskrieg unterstrichen werde. Mit Blick auf die Preisentwicklung deute der Caixin PMI ebenfalls ein weiteres Anziehen der Teuerungsraten an, was - zumindest noch - kein Thema für die PBOC sein dürfte. (03.02.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.