Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der heutige Caixin Manufacturing PMI in China ist im August mit 50,4 Zählern über die Expansionsschwelle von 50 Punkte gestiegen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In Anbetracht der jüngsten Eskalationen im Zollkonflikt mit den USA im Befragungszeitraum sei dies von den Analysten positiv zu bewerten. Allerdings würden die schwache Preisdynamik und die gegenläufige Entwicklung des amtlichen Einkaufsmanagerindex (August: 49,5 Punkte; zuvor 49,7) gegen eine schnelle Konjunkturbelebung in China sprechen. (02.09.2019/ac/a/m)





