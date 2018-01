Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konsumentenpreise im Reich der Mitte haben sowohl im Dezember als auch im Gesamtjahr 2017 einen moderaten Auftrieb erfahren, so die Analysten der Nord LB.



Der Anstieg beim Produzentenpreisindex verlangsame sich erwartungsgemäß, was noch nicht als Anlass zur Sorge gesehen werden dürfe. In 2018 werde auch die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen ein kleines Comeback hinlegen können. Die Entscheidungsträger in Peking dürften aber eher von dem globalen geldpolitischen Umfeld in Bewegung gehalten werden - auch Chinas Zentralbanker würden nicht (mehr) im luftleeren Raum agieren. (10.01.2018/ac/a/m)