Zu den schwachen Zahlen würden scheinbar die Einkaufsmanagerindices passen, die nach ihren Hochs im letzten Jahr um einiges nachgegeben hätten und derzeit spürbar niedriger lägen als ihre Pendants in den USA oder in der Eurozone. Hier sei allerdings zu beachten, dass die hohe Korrelation zwischen Einkaufsmanagerindices und Wachstumsraten wie in den Industrieländern in China nicht bestehe. Indexstände nur knapp oberhalb der "Expansionsschwelle" von 50 seien in der Vergangenheit routinemäßig mit einem Produktionswachstum von 6%, 8% oder gar 10% verbunden gewesen. Hinzu komme, dass die Statistiker stets Schwierigkeiten hätten, dem kalendarisch nicht fixierten Neujahrsfest Rechnung zu tragen, das auf unterschiedliche Termine im ersten Quartal falle. Auch sei in China wie anderswo davon auszugehen, dass die hohe Volatilität im Vorjahr Probleme bei den Saisonbereinigungsmethoden verursache. Die Vorquartalsrate sei dementsprechend mit Vorsicht zu genießen.



Tatsächlich laufe es in China wohl weiterhin ziemlich gut. Der unmittelbare Rückprall nach der Delle sei zwar offensichtlich vorbei. Da der Rest der Welt nach und nach ebenfalls auf einen dynamischen Erholungskurs einschwenke, büße China graduell seine Sonderrolle als globaler "Notproduktionsort" ein. Die Bremswirkung der Pandemie auf die Produktion in vielen anderen Ländern habe ab dem zweiten Quartal 2020 zu einer spürbaren Ausweitung der chinesischen Exporte geführt. Im zweiten Halbjahr hätten diese nominal knapp 17% über dem Vergleichszeitraum 2019 gelegen, obwohl die Weltwirtschaft als Ganzes noch immer deutlich kleiner gewesen sei. Dafür zeige die expansive Geld- und Fiskalpolitik mittlerweile Wirkung und die Binnennachfrage steige merklich. Die Analysten der Helaba würden daher davon ausgehen, dass die chinesische Wirtschaft in den kommenden Quartalen wieder mit "normaleren" Vorquartalsraten von rund 1,5% wachsen werde. Damit würde im Jahresschnitt 2021 mit Hilfe des statistischen Überhangs aus 2020 mit gut 9% noch immer ein überdurchschnittliches Wachstum erreiche. Ihre alte Prognose von 10,5% Wachstum sei nach dem Q1-Wert aber wohl unerreichbar geworden.



Das Preisklima werde nach wie vor dominiert von den Effekten der Schweinepest auf die Nahrungsmittelpreise. Diese hätten dazu geführt, dass die Teuerungsrate im März nur bei 0,4% gelegen habe. In den nächsten Monaten dürfte sich die Teuerung vor dem Hintergrund der weltweit angespannten Produktionskapazitäten und der steigenden Öl- und anderen Rohstoffpreise allerdings wieder zügig auf 2% zu bewegen. (07.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal zeigen je nach Lesart entweder das höchste jemals gemessene oder (mit Ausnahme des Pandemieschocks im ersten Quartal 2020) das schwächste Wachstum seit 2003, so die Analysten der Helaba.Wie könne das sein? Die in China im Vordergrund stehende Vorjahresrate des realen BIP sei auf 18,3% gesprungen, was den Basiseffekt zum sehr niedrigen Vorjahresniveau und die kräftige Erholung im weiteren Verlauf von 2020 reflektiere. Für die saisonbereinigte Vorquartalsrate hätten die chinesischen Statistiker hingegen nur ein Plus von 0,6% berichtet, verglichen mit "normalen" Werten vor der Pandemie in der Größenordnung um 1,5%. In den zwei Quartalen zuvor habe die Vergleichszahl sogar über 3% gelegen.