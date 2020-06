München (www.aktiencheck.de) - Zwischen den USA und China kriselt es wieder - und diesmal könnten US-Behörden Aktien chinesischer Unternehmen ins Visier nehmen, die in den USA notiert sind, so John Lin, Portfoliomanager für China Equities, und Stuart Rae, Chief Investment Officer of Asia-Pacific Value Equities bei AllianceBernstein (AB).Sei etwas dran an den Vorwürfen der US-Behörden? "Aktive Anleger müssen bei chinesischen Kandidaten stets gründlich recherchieren, dass die Unternehmen strenge Rechnungslegungsvorschriften einhalten", würden die Aktienexperten von AB sagen. "Tatsächlich sind wir aber sogar der Meinung, dass Chinas Anforderungen an Börsennotierungen strenger sind als allgemein angenommen, und einige Unternehmen streben US-Notierungen an, um eine strengere Prüfung im eigenen Land zu umgehen." Ein Problem würden widersprüchliche regulatorische Rahmenbedingungen darstellen. "Jüngste Berichte deuten jedoch darauf hin, dass amerikanische und chinesische Beamte über mögliche Lösungen diskutieren", so Lin und Rae.Doch was, wenn es tatsächlich zu einem Delisting chinesischer Unternehmen von US-Börsen komme? "Man kann sich auf ein solches Szenario vorbereiten, ohne sein Engagement in chinesischen Aktien aufzugeben", würden Lin und Rae beruhigen. Heute strebten mehr chinesische Unternehmen, die an US-Börsen gelistet seien, Notierungen in Hongkong an - und Anleger könnten sich darauf vorbereiten, ihre Hinterlegungsscheine in Hongkong-Aktien zu tauschen. "Wer das Potenzial der wirtschaftlichen Erholung Chinas und des dynamischen Unternehmenssektors nutzen will, kann außerdem durch chinesische A-Aktien Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen erhalten, die weniger unvorhersehbaren regulatorischen Risiken und internationalen Spannungen ausgesetzt sind", so die Aktienexperten. (08.06.2020/ac/a/m)