Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturzahlen zum vierten Quartal haben nach oben überrascht, doch die strukturellen Probleme lasten auch zu Beginn des neuen Jahres auf der chinesischen Wirtschaft, so die analysten der DekaBank.Der Immobilienmarkt stecke weiterhin in großen Schwierigkeiten. Die Anzahl der insolventen Bauentwickler steige, die Liquidität im gesamten Sektor sei angespannt, und Kaufinteressenten würden sich zurückhalten. Es sei nicht zu erwarten, dass diese Probleme das Finanzsystem in Schwierigkeiten bringen würden, sodass Vergleiche zur globalen Finanzkrise nicht angebracht seien. Doch als Wachstumsstütze falle dieser enorm bedeutende Sektor bis auf Weiteres aus.Viele der aktuellen wirtschaftlichen Probleme seien auf regulatorische Eingriffe der Regierung zurückzuführen. Damit habe es die Regierung zwar grundsätzlich in der Hand, die Abwärtsrisiken durch eine Lockerung zu beschränken, doch dürfte sie von dieser Möglichkeit nur wenig Gebrauch machen, weil strukturelle Ziele reine quantitative Wachstumsziele dominieren würden. Dies belaste den Wachstumsausblick über 2022 hinaus. (27.01.2022/ac/a/m)