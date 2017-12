Die Analysten würden davon ausgehen, dass dabei dem Offshore-Markt in Hongkong zunächst noch eine zentrale Bedeutung zuteil werde. Tatsächlich würden sie für den Onshore-RMB eher nur mit homöopathischen Schritten rechnen. Zu denken wäre beispielsweise an eine Ausweitung des Handelsbandes von +/-2,00% auf +/-4,00%. Die letzte diesbezügliche "Liberalisierung" liege immerhin mehr als drei Jahre zurück.



Die geldpolitische Ausrichtung der People‘s Bank of China (PBOC) dürfte in 2018 durch zwei Faktoren maßgeblich beeinflusst werden: Erstens durch Pekings Kampf gegen eine exzessive Kreditvergabe und den immensen Schuldenberg; zweitens durch die geldpolitischen Neuausrichtungen in Washington und Frankfurt. Vor allem die Tatsache, dass auch die Notenbank der größten asiatischen Volkswirtschaft nicht mehr im luftleeren Raum agieren könne, dürfte den geldpolitischen Entscheidungsträgern in Peking im Jahr 2018 noch stärker vor Augen geführt werden. Die jüngste Ankündigung der PBOC-Entscheidungsträger, die eine minimale Anhebung der Reverse Repos bzw. der mittelfristigen Finanzierungsinstrumente zum Inhalt gehabt habe, sei bereits zum Anlass genommen worden, den internationalen Zinszusammenhang öffentlich zu thematisieren.



Die Analysten würden in 2018 nicht mit einer Anpassung der Leitzinsen rechnen. Gleichwohl dürfte die PBOC auf das Instrumentarium der Mindestreserve zurückgreifen und hier eine graduelle und zielgerichtete Steuerung vornehmen. Zudem dürften die Zentralbanker den Geschäftsbanken eine gewisse Hilfestellung geben, die Attraktivität für Kundeneinlagen zu erhöhen, da dies den zunehmend kritisch bewerteten Wealth Management Products (WMP), die eng in Verbindung mit Schattenbankaktivitäten stünden, einen geringeren Zulauf verschaffen sollte.



Und genau dieses Thema bleibe auch in 2018 eine der größten Risikofaktoren mit Blick auf die Finanzmarktstabilität im Reich der Mitte. Damit in Verbindung stehe auch die hohe Verschuldung der chinesischen Unternehmen, die nach IWF-Schätzungen auf 165% der Wirtschaftsleistung angestiegen seien. Der Währungsfonds bewerte zudem die Verschuldung der privaten Haushalte als zunehmend kritisch und verweise auf einen Anstieg von 29,7% des BIP in 2012 auf nunmehr 45,5%. Weitere Risikofaktoren für das neue Jahr wären ein Einbruch der globalen Wirtschaftsaktivität sowie Handelsverwerfungen. Zudem bewege sich der Immobilienmarkt weiterhin auf einem kritischen Pfad. Die gestiegene Haushaltsverschuldung könnte hier durchaus verschärfend wirken.



Wie würden die Entscheidungsträger um den Staatspräsidenten Xi Jinping die großen (ökonomischen) Herausforderungen angehen wollen, vor dem das Land stehe? Dieser Frage seien die hohen Parteikader traditionell im Dezember im Rahmen ihrer ökonomischen Arbeitskonferenz nachgegangen. Die Ergebnisse der Tagung würden - wenig überraschend - zur ökonomischen Agenda von Präsident Xi passen, die nach wie vor eine dominante Rolle des Staates vorsehe. Für die kommenden zwölf Monate dürfte Peking den Fokus auf die Fortführung des angebotsseitigen Reformprogramms sowie die Eindämmung von Finanzrisiken richten. Der Abbau von Überkapazitäten sowie die Zerschlagung der Zombieunternehmen seien in diesem Kontext als Maßnahmen zu nennen. Dabei dürften die Reformen nicht mit Liberalisierungen verwechselt werden.



Im Reich der Mitte dürften somit die staatseigenen Betriebe zukünftig eine sogar noch bedeutende Rolle einnehmen - sie sollten lediglich anders bzw. effektiver aufgestellt werden. Das jährlich auf der Arbeitskonferenz diskutierte BIP-Wachstumsziel würden die Analysten für das Jahr 2018 etwas niedriger ansetzen. Bekannt gegeben werde die Richtgröße voraussichtlich erst im März. Sie würden davon ausgehen, dass dann aus Peking eine Vorgabe von "um die 6,5%" für 2018 gemeldet werde. Für 2017 habe man sich noch auf "6,5% oder höher, wenn es praktisch möglich ist" geeinigt. Das würde dann gut zu der Analysten-Prognose passen, nach der sie von einem Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 6,5% ausgehen würden.



In Summe könne festgehalten werden, dass sich das überraschend dynamische Wachstum im Jahr 2017 in den kommenden zwölf Monaten nicht noch einmal wiederholen werde. Mit einem BIP-Zuwachs von 6,5% dürfte das Reich der Mitte aber auch in 2018 auf seinem robusten Wachstumspfad bleiben. Peking habe die eigenen mittel- und langfristigen Ziele fest im Blick. Die Verdopplung der Wirtschaftsleistung in der Periode 2010 bis 2020 erfordere in den kommenden drei Jahren rechnerisch ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 6,3%. Dieses Ziel bleibe durchaus realistisch und 2018 werde die Entscheidungsträger dem gewünschten Ergebnis einen ordentlichen Schritt näher bringen. In den darauffolgenden zwei Jahren komme Peking dann auf einen kritischen Pfad.



Insbesondere im Fall einer nicht mehr ganz so intensiven Hilfestellung durch die globale Wirtschaftsaktivität könnte das Festhalten an dem Wachstumsziel herausfordernder werden. Auch vor dem Hintergrund der jüngsten Einschätzungen von Ratingagenturen wie Standard & Poor‘s bzw. Moody‘s lasse sich der Schuldenabbau nicht über das Jahr 2020 hinaus schieben. (Ausgabe vom 21.12.2017) (28.12.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsleistung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft konnte in den ersten Monaten des Jahres 2017 überraschend deutlich zulegen, sodass - den offiziellen Zahlen des Pekinger Statistikamtes folgend - für die ersten drei Quartale ein durchschnittlicher BIP-Zuwachs von knapp 6,9% zu Buche steht, so die Analysten der Nord LB.Insgesamt dürfte das Wachstumstempo in 2017 mit 6,8% p.a. leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (2016: +6,7%) liegen. Gleichwohl dürfe diese Entwicklung nicht zum Anlass genommen werden, davon auszugehen, dass die Wachstumsverlangsamung im Reich der Mitte ein Ende gefunden habe. Das volkswirtschaftliche Expansionstempo werde sich bereits in 2018 spürbar verlangsamen, was maßgeblich einer rückläufigen Aktivität im Industriesektor geschuldet sei. Anzumerken sei in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Dienstleistungssegments. Der tertiäre Sektor steuere mit 51,6% bereits heute mehr als die Hälfte zur Wertschöpfung bei und sei der größte "Arbeitsgeber" im Reich der Mitte.Das mehr als nur günstige globale Umfeld habe ebenfalls zur lebhafteren Wirtschaftsaktivität beigetragen. So dürften die Exporteure im Reich der Mitte auf ein durchaus erfolgreiches Jahr zurückblicken. Insbesondere vor dem Hintergrund der Befürchtungen einer mit dem Amtsantritt Donald Trumps im Zusammenhang stehenden Protektionismuswelle sei dies schon eine erfreuliche Überraschung. Doch auch die Handelspartner Chinas hätten von der Binnendynamik der größten asiatischen Volkswirtschaft profitieren können. Die in US-Dollar bewerteten Einfuhren Chinas seien im laufenden Jahr bisher um durchschnittlich fast 18% Y/Y gestiegen.Für 2018 würden die Analysten verhalten optimistisch bleiben. Eine anhaltende hohe globale Wirtschaftsaktivität werde durchaus nennenswerte positive Begleiterscheinungen auch für Chinas Exporteure liefern. Gleichwohl müssten Faktoren wie eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit bei Massenprodukten berücksichtigt werden. Eine spürbare Verlangsamung der chinesischen Binnenaktivitäten - vor allem mit Blick auf Immobilien sowie in Bezug auf den Infrastrukturaufbau - würden in 2018 außerdem dämpfende Effekte für die Importtätigkeit entfalten.Neben regulatorischen Einschnitten, vor allem mit dem Ziel Kapitalabflüsse einzudämmen, sollten auch die stabilen Außenhandelsüberschüsse eine maßgebliche Stütze dargestellt haben. Der aufwärtsgerichtete Trend bei den chinesischen Devisenreserven, der nunmehr seit einigen Monaten anhalte, sei außerdem Ausdruck der aktuellen Stabilität. Peking habe es also gewissermaßen geschafft, die Erwartung zu etablieren, dass der USD/CNY-Wechselkurs nahe seinem (tolerierten) Gleichgewicht sei - Schwankungen wären demnach Ausdruck von Angebot und Nachfrage. Gleichwohl hätten die Währungshüter im Reich der Mitte den Marktkräften allenfalls im dezenten Umfang Raum verschafft. Für 2018 müsse Peking also weitere Reformen angehen, die nicht zuletzt auch weitere Liberalisierungen bei den grenzüberschreitenden Finanztransaktionen erfordern würden.