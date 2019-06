Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang legten die Aktien der Ölkonzerne Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) und die von ExxonMobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - aufgrund der politischen Konflikte in der ölreichen persischen Golfregion - um 0,52% bzw. 1,41% zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Derweil seien die Aktien von T-Mobile US (ISIN US8725901040/ WKN A1T7LU) und Sprint (ISIN US85207U1051/ WKN A1W1XE) unter Druck geraten. Klagen weiterer US-Staaten hätten den Kurs von Sprint um mehr als 7% und jenen von T-Mobile US um knapp 3% sinken lassen. So hätten sich die Staatsanwälte von Hawaii, Massachusetts, Minnesota und Nevada einer Klage mehrerer Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss angeschlossen. Bisher stünden 14 Staaten auf der Liste. Die Kläger würden befürchten, dass die rund USD 26 Mrd. schwere Fusion für steigende Preise, abnehmenden Wettbewerb und Jobverluste sorgen würde.Im Laufe dieser Woche würden u.a. FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029), Hennes & Mauritz (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) und Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal berichten. (24.06.2019/ac/a/m)