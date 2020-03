Wien (www.aktiencheck.de) - Angeführt wurde die gestrige Erholung an den Aktienmärkten von zuvor besonders heftig abgestraften Sektoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank Intrnational AG.Auch zahlreiche Prognoserücknahmen wie bei thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+26,4%), Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) (+17,2%) oder Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) (+3,5%) hätten die Anleger nicht verschreckt. Ebenso wenig die Mitteilung von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) (+10,2%) alle Flüge im April und Mai zu streichen. Boeing-Aktien (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+20,9%) hätten ihre Erholung beschleunigt, nach der Ankündigung von CEO Calhoun eine Staatsbeteiligung vermeiden zu wollen. Außerdem laufe die Rückkehr der 737 MAX in den Flugverkehr nach Plan.Nachbörslich habe Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) mit einem Umsatzanstieg im Q3 überrascht. Bis Ende Februar hätten Umsatzrückgänge von 4% in China durch andere Regionen und ein starkes Online-Geschäft kompensiert werden können. Die bereits im regulären Handel starke Aktie (+15,2%) habe nachbörslich nochmal kräftig zugelegt. (25.03.2020/ac/a/m)