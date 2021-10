NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

104,72 USD +0,37% (04.10.2021)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (05.10.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chevron (Wochenchart): Flagge plus Bodenbildung - Chartanalyse

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) charttechnisch unter die Lupe.

Ihre kleine Serie zu diversen Öltiteln möchten die Analysten heute mit einem Blick auf die Chevron-Aktie fortsetzen. Hier liege derzeit eine charttechnisch extrem spannende Ausgangslage vor: Übergeordnet befinde sich das Papier seit Anfang 2020 in einem Bodenbildungsprozess. Darüber hinaus bilde die Kursentwicklung seit Mai 2021 eine potenzielle Konsolidierungsflagge. In diesem Zusammenhang würde ein nachhaltiger Sprung über den entsprechenden Korrekturtrend (akt. bei 104,90 USD) nicht nur die trendbestätigende Formation nach oben auflösen, sondern auch für ein Ausrufezeichen hinter der großen, unteren Umkehr sorgen.

Zusätzlicher Rückenwind komme aktuell vonseiten der quantitativen Indikatoren. Schließlich seien MACD und RSL wieder "long" positioniert und könnten darüber hinaus mit abgeschlossenen Bodenbildungen aufwarten. In der Vergangenheit seien solche Indikatorformationen oftmals ein Vorbote für die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf gewesen. Im Erfolgsfall definiere das bisherige Jahreshoch (113,11 USD) ein erstes Etappenziel. Das Kursziel aus der großen Bodenbildung lässt sogar auf ein Wiedersehen mit dem historischen Allzeithoch aus dem Jahr 2014 bei 135,10 USD hoffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)