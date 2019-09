Xetra-Aktienkurs Chevron-Aktie:

112,84 EUR -0,09% (24.09.2019, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

123,74 USD -0,93% (24.09.2019, 22:10)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (25.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Chevron: Weitere Kursgewinne möglich - ChartanalyseKommt es in der Chevron-Aktie (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) in den nächsten Tagen zum großen Durchbruch auf der Longseite? Eine durchaus plausible Entwicklung, denn charttechnisch bildet sich gerade eine bullische Dreiecksformation, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese zähle zu den Fortsetzungsmustern und mit dem vorangegangenen Aufwärtstrend im Rücken hätten die Käufer zumindest aktuell noch einen Vorteil. Bisher habe dieser aber noch nicht ausgespielt werden können, was u.a. auch am mittelfristigen Widerstandsbereich ab 126 USD liegen dürfte.In Chevron könnte es bald "heiß hergehen". Dabei würden Investoren wahrscheinlich mit dem ganz großen Coup liebäugeln, in dem die Kurse nicht nur das aktuelle Dreieck, sondern auch die Range der letzten Monate nachhaltig nach oben verlassen würden. In diesem Fall könnte es zu weiteren Gewinnen bis auf 135 USD und darüber hinaus kommen. Ganz risikolos sei die aktuelle Entwicklung aber nicht, denn der Widerstandsbereich ab 126 USD habe oft genug für ein Scheitern der Bullen gesorgt. Entsprechend engmaschig sei das Kursgeschehen jetzt zu verfolgen. Werde das Dreieck nach unten verlassen, würden Abgaben auf 120 USD und später ca. 115 USD drohen. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:112,36 EUR -1,04% (24.09.2019, 22:26)