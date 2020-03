NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

81,53 USD -14,47% (09.03.2020, 21:07)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (10.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Entgegen der Analystenerwartungen hätten sich die OPEC und ihre Kooperationspartner (v.a. Russland) am Freitag (06.03.) nicht auf eine noch deutlichere Senkung der Fördermenge einigen können. Gleichzeitig sei auch die bestehende Fördermengenkürzung per 01.04. obsolet. Der ohnehin gut versorgte Rohölmarkt werde damit bei einer sinkenden Nachfrage (jüngste IEA-Prognose, erster Rückgang seit 2009 wegen Covid-19) mit einem zusätzlichen Angebot konfrontiert sein. Entsprechend seien die Ölpreise (u.a. Brent am 06.03.: -9%; am 09.03.: -24%; seit Jahresanfang: -47%) sehr stark eingebrochen. Die Ertragsaussichten für Chevron hätten sich damit nach Erachten des Analysten zumindest kurzfristig signifikant eingetrübt (mittel- und langfristig Chance durch Marktbereinigung und/oder neue Vereinbarung der OPEC+ sowie Schweinezyklus). Diermeier erwarte, dass Chevron mit Investitionskürzungen, Kostensenkungen sowie der Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms reagieren werde. Diermeier habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2020e: 1,74 (alt: 5,94) USD; EPS 2021e: 4,55 (alt: 6,18) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Chevron-Aktie (09.03.: -15%; Aufwärtspotenzial: >15%) weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 112 USD auf 95 USD gesenkt. (Analyse vom 10.03.2020)Börsenplätze Chevron-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:76,00 EUR +9,48% (10.03.2020, 10:29)