Börsenplätze Chevron-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

149,14 EUR -0,12% (22.03.2022, 19:53)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

164,19 USD -0,27% (22.03.2022, 19:44)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (22.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Nach dem Anstieg der vergangenen Tage hätten die Ölpreise am Dienstag eine Pause eingelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am frühen Abend 114,72 Dollar gekostet. Das seien 90 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,91 Dollar auf 110,21 Dollar gefallen.Im Tagesverlauf sei es jedoch zu starken Preisschwankungen am Ölmarkt gekommen. Dies habe sich etwa beim Brent-Preis gezeigt, der sich zwischen einem Tageshoch bei 119,48 Dollar und einem Tagestief bei 112,64 Dollar bewegt habe. Nach wie vor bleibe der Krieg in der Ukraine das beherrschende Thema. Bis zum Morgen hätten noch Spekulationen auf weitere Sanktionen gegen Russland die Ölpreise stark nach oben getrieben. An den Märkten werde es für möglich gehalten, dass die Europäische Union (EU) einen Importstopp auf russisches Erdöl in Erwägung ziehen könnte.Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank sei es fraglich, ob es tatsächlich zu einem Importverbot der EU für russisches Öl kommen könnte. "Die Abhängigkeit einiger EU-Mitgliedsländer von russischem Öl ist zu hoch, um dieses kurzfristig problemlos ersetzen zu können", so Fritsch.US-Präsident Joe Biden und ranghohe Vertreter von EU, Nato und G7 würden am Mittwoch in Brüssel über weitere Sanktionen gegen Russland beraten wollen. Auch ein Importstopp von russischem Öl und Gas in der EU dürfte dabei Thema sein. Die USA hätten diese Maßnahme bereits vor zwei Wochen ergriffen.Die Aktien von Ölkonzernen wie Shell, BP, Chevron, Occidental Petroleum oder Marathon Oil, die am Vortag noch zu den größten Gewinnern gezählt habe, kämen in diesem Umfeld zunächst nicht weiter voran und würden kaum verändert beziehungsweise moderat im Minus notieren. (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link