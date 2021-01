Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

74,00 EUR +1,56% (07.01.2021, 12:10)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

89,80 USD +3,22% (06.01.2021, 22:10)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (07.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Chevron habe die Investitionsplanung für das Geschäftsjahr 2021 (14 Mrd. USD inkl. Beteiligungsgesellschaften) bestätigt. Dabei seien laut den Unternehmensangaben aber nur über 300 Mio. USD für Alternative Energien budgetiert. Das Investitionsbudget für den Zeitraum 2022 bis 2025 sei deutlich reduziert worden (pro Jahr: 14 bis 16 (bisher: 19 bis 22) Mrd. USD). Dies stelle für Diermeier aufgrund der veränderten Branchenlage keine Überraschung dar. Chevron sollte seines Erachtens in Q4/2020 von den Preisanstiegen bei Öl und Gas (Brent/WTI (Quartalsdurchschnitt): +4% q/q; Henry Hub (Quartalsdurchschnitt): +30% q/q) profitiert haben. Die für Diermeier überraschende Entscheidung der "OPEC+", die Ölförderung im Februar und März deutlich zu kürzen (was aber allein auf Saudi-Arabien zurückzuführen sei), sei zumindest kurzfristig positiv für die Preisentwicklung und damit für den Chevron-Konzern. Jedoch könnte sich dieser Schritt mittel- und langfristig nach Ansicht des Analysten als "kontraproduktiv" erweisen (tendenziell höhere Förderung außerhalb der "OPEC+", sinkende "OPEC+"-Compliance).Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2020e: -0,13 USD; berichtetes EPS 2020e: -2,47 USD; DPS 2020e: 5,16 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +3,16 (alt: +2,98) USD; DPS 2021e: 5,16 USD)). Die Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien seines Erachtens negativ für den Konzern zu werten, weil diese strukturelle Herausforderungen (vom Öl-/Gaskonzern zum Energiekonzern) mit sich bringen würden.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Chevron-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 85 USD auf 87 USD erhöht. (Analyse vom 07.01.2021)Börsenplätze Chevron-Aktie: