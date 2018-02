NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

USD 117,18 +4,05% (06.02.2018)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (14.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chevron-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) charttechnisch unter die Lupe.Seit Mitte Januar befinde sich die Chevron-Aktie im Korrekturmodus. Interessanterweise sei das damalige Verlaufshoch (133,88 USD) in unmittelbarer Schlagdistanz zum Pendant von Juli 2014 (135,10 USD) ausgeprägt worden. Nach Kursrückgängen von in der Spitze mehr als 25 USD lote der Öltitel aktuell allerdings eine markante Haltezone aus. Neben der 200-Tage-Linie (akt. bei 113,78 USD) stehe mit dem Aufwärtstrend seit Sommer 2015 (113,09 USD) eine weitere wichtige Unterstützung zur Verfügung. Drei markante Lunten der letzten Tageskerzen würden die Bedeutung der angeführten Bastion unterstreichen. Vor diesem Hintergrund befinde sich der Öltitel u. E. auf einem sehr interessanten Level, um eine technische Aufwärtsreaktion anzustoßen. Begünstigt werde ein Erholungsimpuls durch den RSI, der zuletzt in überverkauftes Terrain abgetaucht sei. Ein erstes Anlaufziel definiere dabei das Hoch vom 7. Februar (119,27 USD), ehe es zwei Abwärtskurslücken (obere Gapkanten bei 125,63 USD bzw. 128,32 USD) zu schließen gelte. Als Stopp-Loss auf der Unterseite biete sich das jüngste "swing low" bei 109,50 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:91,735 EUR -1,04% (13.02.2018, 22:25)NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:113,29 EUR -0,61% (13.02.2018, 22:01)